Semáforos desligados complicam o trânsito na Avenida Portugal na manhã desta terça-feira (28)

Os semáforos ao longo da Avenida Portugal, no Setor Marista, estão desligados e o trânsito está complicado na manhã desta terça-feira (28), na capital.

Segundo informações de um motorista, há agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) no cruzamento com a Avenida Assis Chateaubriand, Setor Oeste. No entanto, nos outros cruzamentos, como o com a Avenida D, não.

No encontro da Avenida Mutirão com a T9 os semáforos também estão desligados e longas filas se formam. Os motoristas que puderem busquem rotas alternativas.