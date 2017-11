Proposta na Câmara Municipal quer que hospitais públicos realizem exames em vítimas de violência

Um projeto de lei apresentado nesta segunda-feira (27) na Câmara Municipal de Goiânia quer conceder a autorização aos hospitais públicos da capital para a realização do exame de corpo de delito em mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, seja ela física, doméstica ou sexual.

De autoria da vereadora Tatiana Lemos (PCdoB), a proposta torna imediato, preferencial e especializado o atendimento às vítimas. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ficará com a responsabilidade de estabelecer a cronologia dos procedimentos, além de designar a equipe médica que fará o acompanhamento do caso.

De acordo com a parlamentar, o projeto busca ampliar o atendimento às vítimas, para que elas realizem os procedimentos em unidades de saúde mais próximas de suas casas ou do local onde foi cometido o crime. Ainda segundo Tatiana, o aumento do número de locais amenizará o constrangimento e a angústia daqueles afetados pela violência.

A proposta seguirá agora para apreciação e votação na Casa. Se for aprovada, partirá para a sanção ou veto do prefeito Iris Rezende (PMDB).