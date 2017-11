Goiás não tem nenhuma universidade de Medicina entre as melhores no ranking do MEC

Nesta segunda-feira (27), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que pertence ao MEC, divulgou no Diário Oficial da União e em seu portal os dados relativos quanto aos dois principais indicadores de qualidade da educação superior brasileira: o Conceito Preliminar de Curso (CPC) – indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação –, e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). As informações são da Exame.

Os dados referem-se ao ciclo avaliativo de 2016 e as notas vão de 1 a 5. Nenhuma das universidades de Medicina de Goiás aparece no ranking da melhores do Brasil (com notas 4 e 5).

Confira a lista das melhores classificadas no final da matéria.

Como é feito o cálculo?

O cálculo do CPC tem por base a avaliação de desempenho de estudantes, por meio do Enade; o valor agregado pelo processo formativo, a partir do Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD); as características do corpo docente, por meio do Censo da Educação Superior; e as condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo (infraestrutura e instalações físicas, organização didático-pedagógica e oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional), a partir do Questionário do Estudante.

Para ter a nota CPC, é preciso que ao menos dois estudantes concluintes do curso façam o Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”. Universidades cujos estudantes não participam do Enade, entre as quais está incluída a USP (Universidade de São Paulo), não são consideradas pelo ranking.