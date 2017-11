Goiás na Frente Social 3º Setor chega a Aparecida

O vice-governador do Estado de Goiás José Eliton e o vice-prefeito e secretário de Governo Veter Martins, realizaram, nesta segunda-feira, 27, o lançamento do programa Goiás na Frente Social 3º Setor em Aparecida de Goiânia. O programa tem entre seus objetivos zerar o número de famílias em situação de vulnerabilidade social e incentivar as entidades sem fins lucrativos que desenvolvem ações para ajudar a população. Por meio do Reconhece Goiás, entidades do terceiro setor receberão um prêmio de R$ 20 mil. O uso dos recursos será decidido pelas próprias entidades beneficiadas.

“São inúmeras famílias do município que serão beneficiadas com esse programa do Governo Estadual. Melhorará significativamente a vida dessas pessoas que são dependentes das Associações. Desde 2009, foi estabelecido pelo prefeito Maguito Vilela, parcerias importantes com o Governo Federal e Governo Estadual, e não tem sido diferente nesse primeiro ano de gestão do prefeito Gustavo Mendanha. A expectativa é que essas parcerias sejam continuadas no próximo ano para que Aparecida continue crescendo e se desenvolvendo cada vez mais”, destacou o vice-prefeito, Veter Martins.

De acordo com vice-governador e coordenador do Goiás na Frente Social, José Eliton, o principal objetivo é fomentar o desenvolvimento do estado no ponto de vista econômico e social. “Nós estabelecemos um programa que é referência no Brasil e que garante ao nosso estado a maior rede de proteção social do país, fornecendo a todos os cidadãos de Goiás a condição de sonhar com um futuro melhor e de viver com maior dignidade com suas famílias. Também idealizamos esse programa a fim de apoiar as entidades e instituições que fazem um trabalho voltado aos idosos e crianças, ampliar a rede de proteção social, e assim, garantir a todos o direito de ter o que a Constituição Brasileira determina, que é o acesso aos serviços públicos de qualidade”, explicou o vice-governador.

Na ocasião José Eliton anunciou algumas alterações nos programas Renda Cidadã, Cheque Reforma e Jovem Cidadão. Os 70 mil beneficiários do Renda Cidadã, receberão um aumento de 25% em sua renda, passando de R$ 80 para R$ 100 a partir de 2018. Além disso, o governo abriu as inscrições para mais 30 mil famílias que ainda não recebem o benefício. “A meta é zerar, até o final de 2018, o número de famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado”, frisou José Eliton.

O Cheque Reforma dará prioridade, a partir de agora, às pessoas com deficiência e serão investidos mais de R$ 30 milhões nesse programa. A novidade para o Jovem Cidadão é que foi aumentada de três mil para cinco mil vagas para jovens que buscam o primeiro emprego, além de destinar 10% das vagas para deficientes. “O papel do estado é ter foco no ser humano, é dar a ele oportunidades, é praticar justiça social, como a saúde pública de qualidade e a ampliação dos programas de inclusão”, reiterou o vice-governador.

Vistoria

Antes da cerimônia de lançamento Goiás na Frente Social em Aparecida, o vice-governador José Eliton e o vice-prefeito Veter Martins, vistoriaram as obras do Residencial Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Luiz Stival, a equipe técnica e o secretário de Desenvolvimento Econômico Ozair José, também acompanharam a visita.

Com mais de 92% das obras concluídas, as unidades habitacionais têm previsão de entrega aos beneficiários, já selecionados pela Agehab e Prefeitura de Aparecida, em fevereiro de 2018. O Residencial Buriti Sereno é composto por 832 apartamentos de 41,39 metros quadrados com dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço conjugados, distribuídos em 52 blocos de quatro andares, com 16 apartamentos por bloco.