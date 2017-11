Encontro discute implantação do Centro de Negócios Integrados de Aparecida

Aparecida Business Log será construído na região leste do município e a expectativa é gerar cerca de 20 mil empregos

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, recebeu nesta segunda-feira, 27, empresários do Aparecida Business Log (ABL), primeiro Centro de Negócios Integrados de Goiás que será construído em Aparecida. A previsão de lançamento do empreendimento é para 2018, 40% da obra será inaugurada em 2021 e em 2023, toda a estrutura estará completa, gerando 20 mil empregos e arrecadação para o município.

Acompanhado do ex-prefeito Maguito Vilela e do deputado federal Daniel Vilela (PMDB), Gustavo Mendanha recebeu dados atualizados da construção do complexo ABL e o cronograma das próximas etapas. Durante o encontro, o prefeito assegurou a criação de uma comissão com representantes de todas as secretarias do município que estarão envolvidas direta ou indiretamente no projeto para auxiliar e agilizar a regularização da área onde será construída o complexo.

Localizado em Aparecida de Goiânia, trevo comercial do Brasil, o complexo oferecerá acesso rápido e reunirá tecnologia focada em sustentabilidade social e econômica, segurança e comodidade a todos que atuam nos setores de supermercadistas, atacadistas e hortifrutigranjeiros. Além disso, o projeto prevê ainda o Complexo Logístico Industrial Aduaneiro (CLIA). Inspirado em um modelo espanhol, o ABL possui estrutura e projeto único a ser implantado no Brasil.