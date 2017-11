Após ataque racista contra criança, socialite causa mais polêmica ao ameaçar Anitta: “Cheira pó sim”

Após causar revolta nas redes sociais ao fazer ofensas racistas contra a filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, a socialite Day McCarthy se envolveu em mais uma polêmica ao afirmar que Anitta e Thaila Ayala usam drogas.

“As únicas pessoas que eu posso realmente provar que cheiram pó é só a Thaila Ayala e a Anitta”, disse a brasileira naturalizada canadense. Ela ainda ameaça divulgar um vídeo em que a cantora aparece cheirando cocaína. “A Anitta cheira pó sim, cheirou pó na minha frente e eu ainda filmei sem querer”, disse McCarthy no Stories do seu perfil no Instagram.

Para provar ser próxima da cantora carioca, a mulher compartilhou uma foto das duas durante uma festa e um vídeo filmado do banco traseiro de um carro dirigido por Anitta.