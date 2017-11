Aparecida realiza ação de coleta de pneus a partir desta segunda, 27

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Coordenação de Vigilância em Saúde, realiza a partir desta segunda-feira, 27, ação de recolhimento de pneus em Aparecida. A iniciativa será em todo município com o objetivo de recolher o maior número do material nas ruas, lotes baldios e ilhas, evitando que se tornem criadouros do mosquito Aedes aegypti. A coleta se estenderá até quarta-feira, 29, com concentração dos servidores envolvidos sempre às 8h30, no Centro de Cultura e Lazer José Barroso.

Todos os pneus recolhidos pelas equipes serão encaminhados para o Centro de Cultura e Lazer José Barroso e depois levados para uma empresa de reciclagem. A iniciativa da SMS tem apoio e parceria da Reverso Reciclagem de Pneus Ltda e Abençoada Transportes e Logística. Ao todo, 90 servidores estão envolvidos na ação de coleta e manejo dos pneus.

De acordo com o coordenador de Vigilância em Saúde, Iron Pereira, com início do período chuvoso é preciso reforçar os cuidados. “O trabalho de combate em Aparecida é contínuo durante o ano e até nas épocas de estiagem é preciso ficar atento. Agora, temos que redobrar o estado de alerta porque estamos no período de chuvas”, explica o coordenador.

Ainda segundo Iron Pereira, os lotes baldios e as borracharias são os campeões de acúmulo de pneus. “Sabemos que a frota de veículos na cidade e região se renova o tempo todo, portanto, sempre haverá excesso destes materiais, isso é natural. A questão é como, e onde, esses pneus estão sendo descartados. A conscientização da população é muito importante no combate ao mosquito”, frisou.

A ação conta ainda com apoio das secretarias de Educação e Cultura, Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Saúde Estadual. A população também pode contribuir o descarte diretamente no Centro de Cultura e Lazer ou denunciando pelos números do Disque Dengue: 0800 646 25 00 e 3545-4819. Por esses telefones, os moradores podem informar o endereço para que os agentes realizem a coleta dos pneus.