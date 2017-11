Prefeito de Aparecida visita unidade de saúde e ouve demandas da população

O prefeito Gustavo Mendanha esteve na manhã desta sexta-feira (24) no Centro de Atendimento Ambulatorial (antigo Pronto Socorro), que fica na região central. Durante a visita, o prefeito conversou com pacientes, servidores e andou pelas dependências da unidade. Gustavo foi acompanhado do vice-prefeito Veter Martins e do secretário de Saúde Edgar Tollini.

“Frequentei este lugar desde garoto. Vinha aqui para tomar vacina e sei da importância dessa unidade para a região central. Também tenho ciência das dificuldades que enfrentamos, mas nosso objetivo é continuar trabalhando e cumprindo o nosso dever que é servir o povo de Aparecida”, destacou o prefeito.

O secretário de Saúde Edgar Tollini salientou que promover uma saúde pública de qualidade é um trabalho árduo. “Apesar das dificuldades, Aparecida tem se destacado. Conseguimos avanços importantes como construção de novas unidades e renovação da frota do SAMU. Essa unidade é muito importante para a região e vamos continuar trabalhando por ela”, pontuou Tollini.

A diretora geral da unidade, Joana Duarte, agradeceu a disposição do prefeito, do vice-prefeito e do secretário em acompanhar de perto as necessidades da unidade. “Gustavo está sempre pronto para ouvir nossas demandas e tem dado muito apoio. Nossa unidade está sempre à disposição de todos”, ressaltou a diretora.