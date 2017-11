Nota de pesar do prefeito Gustavo Mendanha pela morte do ex-vereador João Antônio

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Aparecida, João Antônio Borges, era um professor. Sempre muito respeitado no mundo político – e fora dele – pelo seu bom senso, equilíbrio, lealdade, perfil de liderança, propensão ao diálogo e, acima de tudo, vontade de fazer o melhor em prol dos moradores desta cidade que ele tanto amava.

Eu fui seu aluno. E a influência que João Antônio exerceu na minha vida não só me enche de orgulho, como é algo que vou carregar pra sempre. Estivemos juntos na Câmara exercendo nossos mandatos e cada dia de convívio com ele era uma oportunidade que eu tinha de aprender mais e mais. Se fui vereador, secretário municipal, presidente da Câmara e hoje estou à frente da Prefeitura, meu professor e amigo teve um papel importantíssimo nesta caminhada.

Nesta sexta-feira, 24 de novembro, dia em que João Antônio nos deixou, há um misto de sentimentos com os quais, admito, não é fácil lidar. Tristeza, aflição, pesar. Mas por outro lado, há também muita, muita gratidão a Deus por ter nos permitido conviver com uma pessoa como ele.

Quero que todos os seus familiares e amigos que sofrem neste momento de luto, saibam da minha solidariedade, assim como de todos os servidores da Prefeitura de Aparecida. Tenho fé e convicção de que, com o passar dos dias, esta dor pela partida do João dará lugar, gradativamente, às boas memórias – e não foram poucas – que ele nos deixou.

Deixo com vocês as minhas mais sinceras orações, bem como de toda a minha família que tinha um carinho enorme por ele. Sei que Deus confortará a todos. E que nosso amigo João Antônio será sempre lembrado nesta cidade como exemplo de pessoa íntegra, sensível aos anseios do seu povo e dedicado àqueles que ele tanto amava.