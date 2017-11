Governo de Goiás anuncia pagamento de contrapartida da Saúde

O governador Marconi Perillo anunciou na tarde deste sábado (25), durante evento com prefeitos e vereadores na Toca da Orca, propriedade rural do senador Wilder Moraes, que na semana que vem o Governo do Estado irá quitar todas as contrapartidas da Secretaria Estadual de Saúde com as prefeituras. A notícia foi recebida com entusiasmo por dezenas de prefeitos que compareceram ao evento.

“Na semana que vem, eu e José Eliton vamos convidar todos os prefeitos para receberem a quitação de todas as contrapartidas da Saúde. Vamos cumprir com o nosso dever e o nosso compromisso”, reiterou Marconi.

Marconi declarou que prestigiava o evento por considerar Wilder Moraes, o senador dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados e de todo o Estado de Goiás. “Agradeço o Wilder pela solidariedade, lealdade e trabalho em favor de Goiás. Pelo muito que ele fez e faz por todas as prefeituras e o governo”.

Como testemunha da atuação do senador em favor de Goiás, o governador citou o empenho de Wilder para garantir mais recursos para o programa Goiás na Frente, através de operação financeira feita junto à Caixa Econômica Federal, com quem também reforçou ajuda para que o governo do Estado renovasse a parceria para gestão da folha e dos serviços públicos estaduais.

Uma outra atuação marcante do senador elogiada por Marconi foi a conquista de recursos para a Secretaria Estadual de Saúde. Segundo ele, “Wilder abriu as portas do Ministério da Saúde para Goiás. De lá, graças a sua atuação, vieram mais de R$ 30 milhões para a Secretaria de Saúde investir na compra de equipamentos. Ele abriu as portas do Governo Federal para os prefeitos e nos ajudou muito junto ao Governo Federal”.

“A maior das minhas virtudes é o reconhecimento e a gratidão àqueles que nos ajudam. Wilder não precisa conquistar a confiança da base. Ele já conquistou a confiança de todos nós, prefeitos, vereadores e até daqueles que não são da base”, finalizou o governador ao citar o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha e o ex-governador Maguito Vilela, presentes no encontro.