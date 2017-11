Aplicativo COLAB inova ao permitir envio de demandas georreferenciadas

A Prefeitura tem se preparado com uma verdadeira política de guerra para o período de chuvas. Além das diversas frentes mobilizadas com o objetivo de minimizar os transtornos causados à população nesta época do ano, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) inova ao lançar mão de novas tecnologias para encurtar a distância entre os órgãos da administração e os moradores. Por isso retoma na manhã desta sexta-feira (24) o projeto COLAB. Um aplicativo para smartphones que permite ao cidadão protocolar demandas como o serviço de Tapa Buracos e Limpeza de Boca de Lobos.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente pelo endereço eletrônico COLAB.RE e permite o envio de fotos georreferenciadas, reportando problemas do dia-a-dia da cidade e colaborando assim com a melhoria da qualidade de vida de todos. Intuitivo e autoexplicativo, o COLAB pode ser facilmente manuseado por pessoas de qualquer idade. Cada pedido gera um protocolo acompanhado pela Ouvidoria do Município. “A utilização deste aplicativo aponta o rumo das políticas públicas inteligentes e inovadoras que estamos implantando nesta cidade” – pontua o prefeito Gustao Mendanha..

Segundo o secretário de Infraestrutura, Mário Vilela, o COLAB não apenas divide com a população a responsabilidade na solução dos problemas como também torna a gestão mais eficiente e transparente. “O cidadão pode acompanhar na palma da mão o atendimento de sua demanda e isso é extraordinário. Internamente nossa gestão também acaba se tornando cada vez mais colaborativa, porque temos que nos desdobrar para atender às solicitações. E isso é bom para todo mundo” – completa Mário Vilela.

Ele explica que apesar do asfalto do município ser de excelente qualidade a exposição tanto às chuvas quanto ao sol acaba interferindo na diminuição de sua vida útil. Da mesma forma o fluxo intenso de veículos pesados em algumas vias também costuma desgastá-lo com mais frequência. “Realizar o serviço de manutenção das vias é importante não apenas para a Mobilidade Urbana e o direito de ir e vir mas, principalmente, um sinal de respeito à vida” – lembra o secretário.

Colaboração

O prefeito Gustavo Mendanha pede que a população utilize sem medo. “Todo mundo usa o celular para diversas finalidades. Por que não usá-lo também para tornar nossa cidade melhor? A valorização deste recurso é mais um passo importante para tornarmos Aparecida uma cidade cada vez mais conectada, inteligente e tecnológica. Estamos nos alinhando com as políticas de boa governança das grandes metrópoles mundiais e o COLAB é tecnologia na palma da mão que pode ser utilizada para encurtar caminhos e modernizar a gestão” – reitera o prefeito.

Por meio do COLAB o cidadão registra imagens do problema e as envia com legendas, chamando a atenção da administração para problema como buracos nas vias e bueiros entupidos ou sem tampas; exatamente como faz nas redes sociais. O diferencial está na certificação de que a demanda não apenas chegará às autoridades competentes como também será respondida em tempo hábil, tudo isso acompanhado pela Ouvidoria do Município e também pelo Ministério Público. A Seinfra explica ainda que segue com todos os demais canais abertos para a população, seja pela página da Prefeitura de Aparecida, pelas redes sociais ou pelos telefones 3545-4890 ou 3545-6057.