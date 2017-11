Um homem morre e outro fica ferido durante tentativa de resgatar presos em Aparecida de Goiânia

Um homem morreu e outro ficou ferido durante uma tentativa de resgatar detentos do semiaberto no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na tarde de hoje (23).

De acordo com a Polícia Militar (PM), um homem, de carro, tentou fugir com dois detentos da unidade prisional. Mas quando chegaram na Avenida Santana, no Retiro do Bosque, trocaram tiros com policiais.

O suspeito, que tentou fazer o resgate, morreu na hora. Um dos detentos foi baleado e encaminhado a uma unidade de saúde. Já o outro preso foi recapturado e retornou ao presídio. A arma usada no crime e o veículo foram apreendidos pela PM.