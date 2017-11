Quadrilhas que atuam em presídios em Goiás são alvos de operação

Quadrilhas que atuam em presídios goianos são alvos de uma operação da Polícia Civil, deflagrada na manhã desta quinta-feira (23). Até o momento, a polícia já confirmou cinco prisões.

A operação Insone é realizada pela Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e irá cumprir 87 mandados de prisão em mais de 50 municípios de Goiás. Alguns dos investigados já estão presos e outros se encontram em liberdade.

Em um vídeo divulgado pela Polícia Civil, uma equipe em Itumbiara cumpre mandado de prisão em uma oficina mecânica. No local, os policiais apreenderam dinheiro e drogas.

Em coletiva realizada no final da manhã, o delegado responsável pela operação, Breynner Cursino, explicou que as investigações continuam. “PC investiga facções criminosas desde sempre e as operações vão sendo realizadas paulatinamente. Esta foi mais uma, mas a investigação de facções criminosas atuando dentro de presídios não se encerra com essa operação, ela vai ser conduzida enquanto tiverem facções criminosasem funcionamento nessas unidades”, afirmou o delegado.