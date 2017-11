Praça em homenagem a Israel será inaugurada em dezembro

Aparecida de Goiânia vai receber uma nova praça que irá homenagear o estado de Israel. Em reunião na tarde desta quinta-feira, 23, o prefeito Gustavo Mendanha, juntamente com secretários e representantes da embaixada israelense, finalizou os últimos ajustes e a programação da cerimônia de inauguração. A Praça de Israel, localizada no Parque Trindade II, será inaugurada no dia 07 de dezembro.

O local terá a estátua do diplomata Osvaldo Euclides de Sousa Aranha e bandeiras de Israel e do Brasil, simbolizando a parceria entre as duas pátrias. Na ocasião, o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, irá receber o título de cidadão aparecidense.

A nova praça já está sendo preparada, por meio da secretaria de Desenvolvimento Urbano, com mudas de árvores comumente encontradas em Israel como oliveiras e parreiras. Além disso, o local também irá contar com uma Academia da Terceira Idade. A celebração será realizada com apresentações culturais e artísticas e toda infraestrutura de segurança e mobilidade será feita pela secretaria de Mobilidade e Defesa Pessoal.

A homenagem é uma forma de agradecimento e respeito à Israel, país que criou um ótimo relacionamento com Aparecida. O município busca fortalecer cada vez mais as relações entre os dois países.

Osvaldo Euclides de Sousa

Osvaldo Aranha, natural de Alegrete, Rio Grande do Sul, participou ativamente da vida política brasileira, sendo um dos principais articuladores da revolução de 1930. Ele foi ministro de Getúlio Vargas e presidente da Primeira Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947. Presidiu a II Assembleia Geral da ONU que votou o Plano de Partilha da Palestina, em 1947, que culminou na criação do Estado de Israel, fato que rendeu a Aranha eternas gratidões dos judeus e sionistas por sua atuação.