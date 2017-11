Iniciada programação do Natal mundo dos Sonhos em Aparecida

A prefeitura de Aparecida, por meio da Superintendência de Turismo e Relações Internacionais, dá inicio a programação do projeto Natal Mundo dos Sonhos 2017. A 4ª edição do evento acontece entre os dias 13 e 22 de Dezembro. Em reunião na manhã desta quarta-feira, 22, a comissão organizadora acertou os últimos ajustes da programação.

Para abrir o evento, está sendo realizado no Aparecida Shopping uma exposição e feira de artesanatos feitos por artistas aparecidenses. A exposição ficará até o dia 26 de novembro, das 11h às 22 horas.

A 4ª edição do Natal Mundo dos Sonhos irá contar com diversas apresentações culturais e artísticas, como shows, orquestra sinfônica, coral e teatro. Também serão oferecidas oficinas e várias atividades gratuitas à população. O evento terá ainda culto ecumênico realizado na Igreja Matriz e apresentações culturais no Salão Paroquial e Parque da Família.

“O Natal Mundo dos Sonhos será um incentivo para que as pessoas visitem o Parque da Família e Praça da Matriz e tenham um momento de lazer com os shows e atrações. E com a entrada do 13° salário e as festas de fim de ano, isso vai sem dúvidas fomentar o comércio local”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ozair José.