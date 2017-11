Ibrahimovic bate recorde por disputar Champions por 7 clubes

O atacante Zlatan Ibrahimovic mal acabou de se recuperar de uma lesão e já bateu um novo recorde. O sueco se tornou ontem (22) o primeiro jogador a atuar na Liga dos Campeões por sete clubes diferentes. O feito foi alcançado durante a partida entre Manchester United e Basel.

Aos 36 anos e ainda se recuperando de uma grave lesão no joelho, Ibrahimovic começou a partida no banco de reservas, e o recorde foi quebrado após entrar no jogo aos 29 minutos da segunda etapa.

Na Liga dos Campeões, o campeonato de clubes mais importante da Europa, o carismático jogador atuou pelo Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain (PSG) e, agora, Manchester United.

Ibrahimovic superou os atacantes Javier Saviola e Nicolas Anelka, que jogaram a competição internacional por seis clubes diferentes.

Em campo, o sueco não conseguiu impedir a derrota por 1 a 0 do Manchester United diante do Basel, da Suíça. Mesmo com o resultado negativo, o clube inglês é o líder da chave A, com 12 pontos.