Confira a programação do fim de semana em Goiânia

Sarau musical vai reunir performances poéticas e músicos

O cantor e compositor Laércio Correntina e o guitarrista Emídio Queiroz (foto) são a atração da noite no Lowbrow Lab Arte & Boteco, nesta sexta-feira, a partir das 20 horas. O show terá inserções performáticas e poéticas. Eles ainda contam com participação do cantor e compositor Nilton Rabelo, a cantora Olívia Bayer, a poetisa Mônica Gomes e a atriz e roteirista Carol Schimidt. O couvert artístico da apresentação vai custar R$ 10. Além das atrações marcadas para a data, a galeria de arte do Lowbrow recebe ainda a mostra visual Natureza Inventada, com obras de autoria da artista plástica Emília Simon. As apresentações musicais se iniciam já à noite, mas casa abre as portas a partir das 18h30 para a exposição para usufruto do ambiente. Rua 115, Qd F43A, LT 214, nº 1684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.

Música

Show instrumental de grupo goiano enfatiza música brasileira

O Grupo Metais do Cerrado apresenta-se nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, no Teatro Sesc Centro, músicas instrumentais. O repertório dá ênfase à música brasileira. Nesta turnê são agregadas músicas das bandas centenárias de Goiás, provenientes de pesquisas anteriores. O grupo é formado por Tonico Cardoso no trompete, Marcos Botelho no trombone, Alessandro da Costa no trompete, Igor Yuri Vasconcellos na trompa e Ester Oliveira na tuba. Entre os membros que compõem o grupo estão ainda professores instituições públicas de ensino de música, entre elas a UFG e o IFG. Ingressos: R$ 7 (comerciários e dependentes), R$ 8 (conveniados), R$ 20 (inteira) e R$10 (meia). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA

TEATRO

Causos, Cachaça e Viola – Espetáculo com direção de Samuel Baldani e texto de Reinaldo Clemente. No Castro’s Park Hotel, às 20h30 (coquetel às 19h30). Ingresso: R$ 50 (inteira). Av. República do Líbano, nº 1520, Setor Oeste.

SHOW

Granfieira, Artu e Mayara Silva – No Projeto Grande Hotel Revive o Choro – Chorinho. Na calçada do Grande Hotel, a partir das 19h30. Entrada franca. Av. Goiás esquina com a Rua 3, Centro.

Grupo Metais do Cerrado – Show instrumental. No Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Ingresso: R$ 7 (comerciários e dependentes), R$ 8 (conveniados), R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). Rua 15, esquina com Rua 19, Centro.

HAPPY HOUR

Zum Ramalho – Cover Zé Ramalho. Na praça de alimentação do Aparecida Shopping, a partir das 20 horas. Entrada franca. Av. Independência, Área 1, St. Serra Dourada, Aparecida de Goiânia.

NOITE

Banda Liga Joe – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esq. com Rua T-36 , nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Laércio Correntina, Emídio Queiroz e convidados – No Lowbrow Lab Arte & Boteco, partir das 20 horas. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, Qd F43A, LT 214, nº 1684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.

DJs Zago, Who!? e Kavit – No 21 Hookah Lounge, a partir das 20 horas. Ingresso: R$ 15. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua 1.136, nº 56, Setor Marista. Informações: 9625-7603.

Carlos & Jader, Rodrigo Melo – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Edifício Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Dubdogz, Renato Mex e Junqueira – No Sedna Lounge, a partir das 23 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622 e 98430-0491.

The Black Moon – Tributo a Pink Floyd. No Bolshoi Pub, a partir das 21 horas. Rua 91, nº 632, Setor Sul. Informações: 99977-7678.

Banda Tripop – No Taberna Music Pub, a partir das 23 horas. Ingresso: R$ 30. Av Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Gustavo Moura & Rafael, Chama Q Noix – No Santafé Hall, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 70 (masculino) e R$ 40 (feminino). Valores sujeitos a alteração de acordo com a demanda. Av. 136, nº0 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

Projeto Monster Bass – No Coco Club, a partir das 22 horas. Rua 139, nº 117, Setor Marista. Informações: 4101-1190.

Projeto El Loko e DJs residentes – Na boate Toro, a partir das 22 horas. Rua 139, Setor Marista. Informações: 99938-6586.

DJs Diogo Ferrer e Kennedy Lisboa – Na Athena Bar & Pub, a partir das 22 horas. Avenida Tocantins, nº 41, Setor Central. Informações: 3223-8366.

SÁBADO

TEATRO

O Menino Manoel – Espetáculo infantil, estreia da Inovart Produções. No Teatro Sesc Centro, às 17 horas. Ingresso: R$ 4 (comerciários e dependentes), R$ 5 (conveniados), R$ 6 (meia-entrada) e R$ 12 (inteira). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro.

DANÇA

A Pequena Sereia – Espetáculo infantil adaptado por Ronei Maciel, com a participação de mais de 800 crianças que integram turmas de formação em balé clássico do Itego Basileu França. No Teatro Escola Basileu França, com sessões às 16 e às 20 horas. Ingresso: R$ 40. Av. Universtária, nº 1.750, Setor Universitário. Informações: 3201-4050.

SHOW

Bandas Acorde7 Blues Band e Sunroad – As bandas embalam motociclistas e demais interessados em doar sangue. No Hospital Alberto Rassi – HGG, das 9 às 14 horas. Entrada franca. Av. Anhanguera, nº 6479, Setor Oeste.

ALMOÇO

DJs e samba – Na Feijoada Beneficente Apabb, no Café Nice, a partir das 11 horas. Ingresso: R$ 40 (individual) e R$ 70 (para duas pessoas). Av. T-11, esq. com Rua T-36 , nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Thiago Ribeiro – Repertório de MPB. No Açaí Sublime, a partir das 13 horas. Rua 15, nº 369, Setor Oeste.

Xexéu e João Garoto – Show Encontro de Bambas. No Tainakan Bar, a partir das 13h30. Couvert artístico: R$ 12. Av. T-1 c/ T-8, Setor Bueno. Informações: 99974-0058.

TARDE

Orquestra de Sax do Instituto Gustav Ritter – Na praça de alimentação do Aparecida Shopping, a partir das 17 horas. Entrada franca. Av. Independência, Área 1, St. Serra Dourada, Aparecida de Goiânia.

HAPPY HOUR

Edy Montana – Na praça de alimentação do Aparecida Shopping, a partir das 20 horas. Entrada franca. Av. Independência, Área 1, St. Serra Dourada, Aparecida de Goiânia.

NOITE

Banda The Hick’s – Repertório pop internancional, soul e R&B. No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esq. com Rua T-36 , nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Danny Queiroz – Repertório de rock, reggae, pop, soul e MPB. No Lowbrow Lab Arte & Boteco, a partir das 20 horas. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, Qd F43A, LT 214, nº 1684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.

DJs Zago e Mario Pires – No 21 Hookah Lounge, a partir das 20 horas. Ingresso: R$ 15. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua 1.136, nº 56, Setor Marista. Informações: 9625-7603.

Thales Lessa, Ivan & Alexandre, Lucca & Roberto, Héster & Helena, DJ Rafael Ramalho –

Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Edifício Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Gabriel & Rafael – Na Santafé Hall, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 40 (feminino) e R$ 70 (masculino). Valores sujeitos a alteração de acordo com a demanda. Av. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

DJs Henrique Augusto e Lincoln Turini – No Bolshoi Pub, a partir das 22 horas. Rua T-53, nº 1.140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Bandas Makina e Versário – No Taberna Music Pub, a partir das 23 horas. Ingresso: R$ 30. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

The Funk, Renato Borges, Gui Ramalho – No Sedna Lounge, a partir das 23 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622.

Sollon Máfia, Deep Linne, Elmintrix, Dj Arthur – No Coco Club, a partir das 22 horas. Rua 139, nº 117, Setor Marista. Informações: 4101-1190.

Dyogo & Deluca, DJs residentes – Na boate Toro, a partir das 21 horas. Rua 139, nº 49, Setor Marista. Informações: 99938-6586.

DOMINGO

TEATRO

Bela e a Fera – Na praça de alimentação do Aparecida Shopping, às 16 horas. Entrada franca. Av. Independência, Área 1, Setor Serra Dourada, Aparecida de Goiânia.

CONCERTO

Pianista Jean-Louis Steuerman – Encerramento do projeto Concertos em Goiânia. No Centro Cultural UFG, às 11 horas. Entrada franca. Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário.

DANÇA

A Pequena Sereia – Espetáculo infantil adaptado por Ronei Maciel, com a participação de mais de 800 crianças que integram turmas de formação em balé clássico do Itego Basileu França. No Teatro Escola Basileu França, com sessões às 16 e às 20 horas. Ingresso: R$ 40. Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário. Informações: 3201-4050.

LANÇAMENTO

Projeto Invisível – Lançamento de catálogo e do curta-metragem documental Invisível, com direção de Delano Vaz. Entrada franca. Av. Anhanguera, quase esquina com a Avenida Tocantins, Centro.

HAPPY HOUR

Kenedy Marçal e Trio – No Taberna Music Pub, a partir das 19 horas. Ingresso: R$ 20. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

NOITE

Eddy & Bruno, Rafael Ramalho – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.