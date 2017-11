Brasília recebe o III WORKSHOP CENTRO OESTE DA REDE TRANS BRASIL

Ocorre em Brasília do dia 22 ao dia 25 o III WORKSHOP CENTRO OESTE DA REDE TRANS BRASIL que visa dar mais credibilidade à luta da população trans por respeito e direitos igualitários. O evento contou com a participação das mulheres trans, mulheres travestis e homens trans que falam sobre suas demandas e experiências para a construção de propostas que irão para o workshop nacional em Dezembro na cidade de Curitiba.

O evento tem como objetivo encaminhar essas propostas consolidadas dos workshops das cinco regiões do Brasil que servirão de subsídios para o plano de atuação da Rede Trans em 2018 e um documentário reivindicativo para o executivo, legislativo e judiciário.

Yane Ribeiro, gerente de diversidade do município de Senador Canedo, falou sobre o perfil sócio econômico da população trans do Brasil e a importância na produção de dados para construção de políticas pública legislativa e judiciária. O evento contou também com a participação de Cristiany Beatriz, secretaria da Rede Trans Brasil na região centro oeste e da diretoria do fórum TRANS DE GOIÁS, Beth Fernandes presidente do fórum TRANS DE GOIÁS e secretária de educação na REDE TRANS BRASIL e Taila Buratti vice presidente do foro das transsexualidade de Goiás.