Black Friday deve movimentar mais de R$ 68 milhões em Goiás

A Black Friday se tornou a maior data de vendas para o comércio eletrônico nacional. Este ano, o evento acontecerá nesta sexta-feira (24) e a expectativa dos consumidores não é diferente para Goiás, que tem previsão para ultrapassar R$ 68 milhões em volume total de compras.

A estimativa foi gerada a partir do histórico das edições anteriores e com base no tráfego do portal BlackFriday.com.br, idealizador da ação no Brasil.

Conforme o site, em 2016, o Estado representou 3% do total de acessos durante a data.

Ainda segundo o portal, a edição deste ano baterá o recorde de arrecadação, alcançando nacionalmente a marca de R$ 2,2 bilhões em faturamento. O número representa um crescimento de 19% em relação ao ano anterior.

“Em outubro, mês que antecede a Black Friday brasileira, o site já registrou um aumento de 37% no número de acessos, comparando ao mesmo período em 2016. Isso reforça a retomada econômica que o país vem vivendo e a expectativa que os consumidores alimentam pela chegada da data”, afirma Ricardo Bove.

Este ano, quem se cadastrar no site www.blackfriday.com.br poderá receber ofertas e novidades da edição. O portal conta com uma base de 12 milhões de usuários cadastrados, que recebem as principais ofertas por e-mail. O canal traz ao consumidor descontos em eletrônicos, eletrodomésticos, informática, celulares, CDs e DVDs, livros, games, vestuários, perfumes, móveis, viagens, entre outras categorias.