Prefeito participa de congresso dos Tribunais de Contas de todo país

Acompanhado do secretário municipal de Transparência, Fiscalização e Controle, Einstein Paniago, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, participou, nesta quarta-feira (22), do XXIX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado na sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), em Goiânia.

Na oportunidade, o prefeito destacou, antes do início do evento, que o congresso representava mais qualificação técnica para os servidores destas Cortes e ressaltou a importância dos tribunais como órgãos de controle e de fiscalização, sobretudo para a administração pública.

Gustavo também aproveitou a ida ao congresso para rápidas reuniões informais antes dos pronunciamentos oficiais, como a que teve com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Gilberto Marques.

O XXIX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil começou nesta quarta-feira (22) e vai até sexta, dia 24. Tem como tema “Controle Externo: aprimoramento na adversidade”. O evento é promovido de forma conjunta pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e pelos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios de Goiás (TCE-GO e TCM-GO), em colaboração com o Instituto Rui Barbosa (IRB), a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom) e a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon).