Luciano Huck tem aprovação de 60% dos eleitores; Lula e Joaquim Barbosa empatam com 42%, diz pesquisa

Uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (13) pelo jornal O Estado de S. Paulo mostra uma significativa melhora na aprovação do apresentador de televisão Luciano Huck como possível candidato à Presidência da República. Apesar de ainda não ter assumido publicamente, Huck vem sendo sondado por partidos. Segundo a pesquisa Barômetro Político Estadão-Ipsos, a aprovação ao nome do apresentador passou de 43% para 60%. A última pesquisa foi divulgada há dois meses, em setembro.

O ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 43% de avaliação positiva, enquanto o ex-ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF), aparece com 42%. O resultado entre os dois últimos representa um empate técnico.

No campo da avaliação negativa, entre os três melhores avaliados, Lula lidera com 56% de rejeição. A desaprovação de Huck caiu de 40% para 32%.

Aposentado do STF, mas atuante na advocacia, Joaquim Barbosa admitiu essa semana, em entrevista à rádio CBN, que vem conversando com partidos que o procuram sobre uma possível candidatura sua à Presidência da República em 2018, mas afirmou que ainda não decidiu se entrará para a disputa.

Joaquim Barbosa ficou conhecido por sua atuação na Corte durante o julgamento do mensalão, no qual foi relator da Ação Penal 470. Na ocasião, foi criticado pelos petistas e aliados do governo Dilma por ter determinado a condenação de dirigentes e parlamentares históricos do partido na condição de relator do processo do mensalão.

Na pesquisa do Estadão, Marina Silva (Rede) apresentou oscilação de 36% para 35% em sua avaliação positiva. A desaprovação subiu de 51% para 56%. A taxa de aprovação ao governador Geraldo Alckmin (PSDB)também oscilou de 22% para 24%.

O juiz Sérgio Moro, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba e responsável pela Operação Lava Jato no estado, foi aprovado por 50% dos entrevistados neste mês. No entanto, o magistrado já descartou intenção de concorrer à Presidência.

Conforme o Barômetro Político Estadão-Ipsos, Huck é a personalidade com a melhor avaliação entre os 23 nomes relacionados pelo instituto aos entrevistados. A pesquisa Ipsos não é de intenção de voto. Os pesquisadores apontam nomes de políticos e autoridades e pedem que o entrevistado aprove ou desaprove a maneira como eles vêm atuando no país.