Jovem de 18 anos é esfaqueado durante um assalto dentro do Terminal Vera Cruz em Goiânia

Um jovem de 18 anos foi esfaqueado, na tarde desta quarta-feira (22), dentro do Terminal Vera Cruz, no setor de mesmo nome, na Avenida Leopoldo de Bulhões, em Goiânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida com uma facada no tórax durante um assalto. Ele foi encaminhado na sequência para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

A Polícia Militar (PM) está a caminho do local para tentar localizar o suspeito.