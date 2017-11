Homem é preso dentro dos correios com R$ 69 mil em notas falsas em Formosa

Um homem foi preso em uma agência dos correios, em Formosa, no entorno do Distrito Federal, com quase 69 mil reais em notas de dinheiro falso. De acordo com a Polícia Federal (PF), o suspeito foi até o local na terça-feira (21) para pegar como encomenda, mas foi abordado pelos policias.

As notas foram encontradas dentro da caixa que o homem havia pegado. O suspeito também apresentou um documento falsificado. Ele foi preso em flagrante pela PF de Brasília e autuado por crimes de falsificação de moedas e uso de documento falso.