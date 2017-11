Goiânia recebe evento mundial sobre liderança nesta semana

O Global Leadership Summit, ou “Summit”, como é popularmente conhecido, é um dos principais eventos de liderança do mundo, fundado pela Willow Creek Association, instituição criada a partir da Willow Creek Community Church, igreja em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos.

Criado pelo pastor sênior Bill Hybles há 25 anos, considerado pela Revista Times como um dos evangélicos mais influentes da América do Norte, o “Summit” tem o objetivo de que cada participante amplie sua visão global e busque inspiração para se capacitar como líder em sua área de atuação profissional.

Com o lema “Todo mundo tem influência”, o Global Leadership Summit terá sua 13ª edição no Brasil realizada em Goiânia, entre os dias 23 e 25 de novembro. Coordenado pelo pastor Wellington Romanhol, o evento na capital goiana terá apresentações de palestrantes inéditos. Pelo mundo, já participaram do Summit o empresário Marcus Lemonis, que estrela o programa “O Sócio”, do canal CNBC dos Estados Unidos, e Sheryl Sandberg, diretora de operações do Facebook.

O Summit acontecerá simultaneamente com Goiânia também em Piracicaba e Itaquera, em São Paulo; e Londrina, no Paraná.

SERVIÇO

Global Leadership Summit 2017 – Goiânia

Datas: quinta (23/11) e sexta (24/11), das 19h às 22h; e sábado (25/11), das 09h às 17h.

Local: Ministério Família Bendita (Rua 53, n° 216, Jardim Goiás – Goiânia/GO)

Ingresso: R$ 130 (dá direito à participação integral em toda a programação, ao guia do participante e ao coffee-break nos intervalos – almoço ou jantar não inclusos –

Inscrições: clique aqui e faça pelo site do evento

Mais informações: www.summitbrasil.org ou pelo telefone (62) 3095-5008

*Recomenda-se a chegada com antecedência no 1° dia para receber o material do evento