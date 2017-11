Correios recebe mais de 13 mil cartas para o Papai Noel em Goiás

Desde o dia 10 de novembro, o Correios já recebeu 13.500 cartas cadastradas no projeto “Papai Noel dos Correios 2017” em Goiás. Muitos padrinhos já visitaram a casa do bom velhinho, na Agência Central de Goiânia e escolherem cartinhas para adotar. Mesmo assim, o Correios ainda espera mais padrinhos para garantir o presente de uma criança neste natal.

Se você tem interesse em ser um padrinho, basta ir até a casa do Papai Noel, na Agência Central dos Correios de Goiânia, na Praça Cívica, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, e escolher uma ou mais cartas para adotar até o dia 4 de dezembro. O presente deve ser entregue no mesmo local até o dia 7.

Também há pontos de atendimento da campanha nas Agências Centrais dos Correios de Trindade, Senador Canedo, Anápolis, Catalão, Iporá, Itumbiara, Jataí, Morrinhos, Quirinópolis, Rio Verde e São Luís de Montes Belos.

Já as crianças que ainda não escreveram para o Papai Noel têm até o dia 30 de novembro para entregar suas cartinhas em qualquer agência dos Correios. O envio é gratuito. Todas as cartas são lidas e selecionadas obedecendo aos seguintes critérios: uma carta por criança, contendo endereço completo com CEP e o nome do brinquedo pretendido. Todas informações oficiais sobre o Papai Noel dos Correios estão disponíveis aqui.