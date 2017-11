Vila Nova renova com o técnico Hemerson Maria

A diretoria do Vila Nova anunciou a renovação de contrato com o técnico Hemerson Maria nesta terça-feira (21). Cobiçado por outros clubes, o treinador catarinense, de 45 anos, fica no OBA para 2018 e vai colaborar no processo de montagem do elenco que buscará título estadual e acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Nesta reta final de Série B, apesar do insucesso do Vila Nova em relação ao objetivo do acesso, o técnico Hemerson Maria teve seu nome valorizado no mercado. Além do interesse colorado na renovação de contrato, o treinador teve seu nome ligado a Criciúma, Brasil de Pelotas e até mesmo o Atlético.

Segundo o presidente Ecival Martins, o bom ambiente criado dentro do clube dez com que Hemerson Maria rejeitasse propostas de outros clubes, inclusives mais vantajosas financeiramente.

“Nosso ambiente, nossa seriedade contribuíram e o fator financeiro não pesou. Isso demonstra o caráter dele. Ele teve proposta muito maior para sair e não saiu. Fiquei impressionado”, revelou o presidente colorado.

Hemerson Maria chegou ao Vila Nova para disputa da Série B deste ano e comandou o Tigre em 37 jogos com 52% de aproveitamento dos pontos – 15 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. Foram 38 gols marcados e 29 sofridos.