Semana da Consciência Negra tem programação especial em Aparecida

Diversas atividades serão realizadas com objetivo de promover e fortalecer as políticas públicas de igualdade racial em Aparecida de Goiânia

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através das secretarias de Articulação Política e Educação e Cultura, realiza uma série de ações em razão do Dia da Consciência Negra. As atividades, que começam oficialmente nesta segunda-feira, 20, se estenderão até o próximo sábado, 25, e serão realizadas na Praça da Família (em frente ao Aparecida Shopping), na Avenida Independência, na região central da cidade.

Palestras, apresentações culturais, feira gastronômica e desfile de moda são algumas das atividades que serão desenvolvidas ao longo da semana, com objetivo de promover e fortalecer as políticas públicas de igualdade racial em Aparecida de Goiânia. De acordo com o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial , 65% da população aparecidense é de negros declarados.

O Dia da Consciência Negra foi criado e incluído no calendário escolar em 2003. “As diretrizes e políticas de igualdade racial devem ser trabalhadas durante o ano inteiro e não apenas no dia 20 de novembro” , lembra o coordenador de Igualdade Racial do município, João Batista.

Ao longo da semana, ainda serão debatidas questões de diversidade étnico-racial como as comunidades de matrizes africanas, ciganas, quilombolas, haitianas e de terreiros. As discussões tem como objetivo reforçar a necessidade de políticas públicas pontuais e específicas para amparar esses grupos e corrigir desigualdades raciais além de promover a igualdade de oportunidades.

Confira abaixo a programação completa:

Dia 20/11

19h – Abertura com banda Marista Sul (The Lion King)

20h – Fala das autoridades presentes

20h30m – Palestra Sobre a consciência negra com a professora Marilene da Silva)

21h – Roda de Capoeira

21h30m – Encerramento

21/11/2017

18h às 22h – Feira Gastronômica Afro e Artesanato na Praça da Família

18h30m – Oficina de Tubantes e lenços

19h30m – Dança da Peneira

20h30m – Apresentação de Escolas Locais

22/11/2017

18h às 22h – Feira Gastronômica Afro e Artesanato (Frente ao Shopping)

19h30 – Danças Urbanas – Distrito Urbano

20h30 – Musicalidade Afro (Telão)

21h – Apresentação de Escolas Locais

23/11/2017

18h às 22h – Feira Gastronômica Afro e Artesanato na Praça da Família

19h30m – Apresentação Cultural da Escola João Barbosa Reis

20h – Roda de Samba

21h – Apresentação de Escolas Locais

24/11/2017

18h – Concentração para Caminhada Contra Racismo – Igreja Matriz de Aparecida

18h ás 22h – Feira Gastronômica 2Afro e Artesanato na Praça da Família

19h30m – Desfile da Beleza Negra link para inscrição abaixo:

http://lasprillamkt.wixsite.com/lasprillamkt

20h – Roda de Capoeira

21h – Baile Charme (Distrito Urbano)

21h30m – Apresentação de Escolas Locais

25/11/2017

16h – Grande Roda de Capoeira