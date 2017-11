Procon Goiânia multa mais de 30 postos de combustíveis em R$ 4,5 milhões

Desde o início do mês, em Goiânia, mais de 30 postos de combustíveis foram fiscalizados e nos estabelecimentos foram encontradas mais de 40 irregularidade, punidas pelo Procon Municipal com autos de apreensão e notificação. As multas aplicadas variaram entre R$ 600 a R$ 150 mil por estabelecimento, que já somam mais de R$4,5 milhões.

A fiscalização tem o foco em averiguar a qualidade dos produtos vendidos em lojas de conveniência ou em outras áreas dos estabelecimentos. Entre os problemas encontrados estão a falta de informações, produtos vencidos, mal acondicionados e impróprios para o consumo.

Entre estes, cervejas, sucos, sanduíches, achocolatados, salgados, carnes, pães, maioneses e polpas de tomate. Os materiais apreendidos são encaminhados para o aterro sanitário da capital.

De acordo com o superintendente municipal de defesa do consumidor, José Alicio Mesquita, a ação é motivada por observações dos fiscais em recorrentes e recentes visitas aos postos, onde já foram verificados preços abusivos e a falta de combustíveis como etanol nas bombas.

“Goiânia já tem o combustível mais caro do Brasil, mas o foco da ação, que continua amanhã, será as lojas de conveniência, que podem botar em risco a saúde das pessoas ao vender produtos impróprios e mal acondicionados. Devemos observar a qualidade de outros itens como óleos e acessórios comercializados no interior nos postos de combustíveis”, destaca.

A operação acontecerá novamente amanhã e deve percorrer pelo menos mais uma dezena de postos aleatoriamente em diversas regiões da capital.