Prefeitura de Aparecida e empresa de telecomunicações discutem parceria no projeto Cidade Inteligente

O prefeito Gustavo Mendanha, juntamente com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovações, Cleomar Rocha, se reuniram na tarde desta segunda-feira, 20, no Paço Municipal, com representantes da empresa de telecomunicações Claro. Na ocasião, foram discutidas possíveis parcerias entre prefeitura e empresa, visando a as áreas de tecnologia e informação.

Na reunião, foi apresentado aos representantes, o projeto inovador, que está sendo implantado em Aparecida, “Cidade Inteligente”. O intuito é realizar aproximação entre poder público e privado, buscando uma atuação em conjunto, visando agregar inovações ao projeto. “A ideia é viabilizar nossa Infraestrutura para apoiar o projeto. Com ideias e tecnologias de ponta para desenvolver soluções inteligentes, como por exemplo o armazenamento de informações na área da saúde. Vamos discutir agora as áreas e serviços que podemos ser inseridos”, destacou o Diretor da empresa Claro.

Durante o encontro, foram destacados as possíveis áreas de atuação para um trabalho em conjunto, visando contribuir com soluções que possam ser adaptadas e aplicadas, visando à melhoria da qualidade de vida. “O que queremos é usar a tecnologia a favor das políticas públicas a serviço o cidadão, principalmente na saúde e segurança”, completou o prefeito Gustavo Mendanha.

Além das áreas de atuação, também foram discutidos pautas como o Parque Tecnológico, que faz parte do projeto para consolidar o momento da cidade e implantação e melhorias via cabeamento de fibra óptica, hardware e software direcionados à conectividade do cidadão e dos órgãos públicos municipais.

“O projeto de vocês é inovador. O modelo de cidade inteligente, a visão de futuro. Vocês estão muito a frente, em estudo e em pesquisa tecnológica. Queremos estar inseridos nesse projeto e fazer parte dessa mudança de historia de Aparecida”, frisou a gerente executiva regional da Claro.

Após a reunião, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovações, Cleomar Rocha destacou que a próxima etapa consiste em consolidar a parceria. “O próximo passo agora é discutir e conversar, visando uma aproximação e atuação conjunta, buscando alinhamento para utilizar nossos recursos e nossos esforços. Iremos realizar reuniões técnicas, alinhamento orçamentário e jurídico”, ressaltou.