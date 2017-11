Prefeito de Aparecida entrega escrituras do loteamento Vila Izaura

Após 20 anos de espera, os moradores da Vila Izaura receberam finalmente as escrituras de seus lotes. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PMDB), realizou na noite da última segunda-feira, 20, a entrega das escrituras às famílias do Programa Habitacional de Interesse Social, regularizando de forma definitiva o loteamento. Ao todo foram entregues 150 escrituras de lotes e Áreas Públicas Municipais (APMs).

“É um grande prazer fazer parte desse momento histórico do setor Vila Izaura. Foram muitas lutas por diversas lideranças que passaram por Aparecida, e coube a mim, atual prefeito, a concretização dessa conquista. Não é apenas o sonho da casa própria regularizada dessas famílias. Além da regularização fundiária, o setor recebeu toda a infraestrutura necessária, asfalto e iluminação, além da rede de água tratada” – destacou o prefeito.

A autorização de regularização do loteamento Vila Izaura foi feita pelo ex-prefeito Maguito Vilela em 2016. O terreno total possui uma área de 71 mil metros quadrados, parte dele fazia parte da Fazenda Dourados. Com assinatura do decreto, o terreno foi incorporado ao Patrimônio de Aparecida de Goiânia, incluindo suas áreas verdes e também o sistema viário, com vias de tráfego do local. A Vila Izaura fica localizada às margens da GO-040, próxima ao setor Madre Germana. Sua regularização é resultado de uma articulação envolvendo diversas secretarias.

“Serão entregues mais 16 escrituras nos próximos dias aqui na região. Todas as escrituras estão registradas em cartório no nome de cada morador, sem nenhum custo para o mesmo. Já regularizamos também diversos loteamentos em Aparecida em outros bairros, entregamos escrituras nos setores Nova Cidade, Colina Azul e Jardim Tiradentes e outros que ainda estão em andamento. A expectativa é que até o final da atual gestão um maior número de áreas seja regularizado gratuitamente pela Prefeitura. Além da área residencial nós estamos trabalhando na regularização fundiária das Indústrias e Comércios a fim de escriturar todas as empresas instaladas no município”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ozair José da Silva.

A deputada Estadual, Izaura Lemos (PCdoB), prestigiou a solenidade de entrega das escrituras. Para ela, esse momento representa uma vitória muito grande. Ela lembra que o surgimento do setor partiu de um movimento denominado “Luta Pela Casa Própria” que ela participou ao lado da população. “Os proprietários do terreno tinham outros interesses imobiliários e acabaram aceitando a proposta de doação da área como contrapartida. E as escrituras se tornaram o sonho destes moradores desde então. Agora poderão viver com muito mais dignidade”, explicou.

A aposentada Maria Aparecida Ferreira Dias, de 64 anos, recebeu sua escritura emocionada. “É uma realização de um sonho, ter minha propriedade. Sempre existia o medo de perder a minha casa, onde vivi 15 anos com meus filhos e netos. Agora estou muito mais tranquila”, comemorou a moradora.

A solenidade de entrega das escrituras contou também com a presença dos secretários Max Menezes (Desenvolvimento Urbano), Ricardo Teixeira (Articulação Política), Gefferson Aragão (Esporte, Lazer e Juventude), a vereadora de Goiânia Tatiana Lemos (PCdoB), os vereadores de Aparecida Willian Panda (PCdoB), Mazinho do Madre Germana (SD) e Leandro da Pamonharia (PV).