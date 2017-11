Obras rodoviárias avançam e se intensificam com o Goiás na Frente

O Governo de Goiás realiza obras rodoviárias em todas as regiões do Estado, por meio da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop). Grande parte delas é conduzida com recursos do Programa Goiás na Frente, que engloba 39 obras rodoviárias e de aeródromos, com investimentos de R$ 652 milhões. Além das intervenções previstas pelo Goiás na Frente, a Agetop também executa obras de seus programas Rodovida Construção, Reconstrução e Manutenção.

Com relação às obras de pavimentação, a Agetop trabalha na execução da GO-330, no trecho que liga Taquaral a Santa Rosa. O trecho tem 15 quilômetros e já está com 50% das obras executadas. Trabalha, também, na pavimentação da GO-480, que liga Cirilândia a Santa Izabel; na pavimentação da GO-309, que liga Itumbiara a Cachoeira Dourada; da GO-319, de Nova Fátima a Aragoiânia; e na pavimentação do trecho Lagolândia-Capela, que está em fase final e tem 13 quilômetros de extensão. Na Região Norte, a Agetop faz a pavimentação da GO-239, de São Jorge a Colinas do Sul.

As obras de reconstrução incluem o trecho de Firminópolis a Iporá, em fase de sinalização; e a reconstrução da GO-060, entre Trindade e Firminópolis. São mais de 110 quilômetros da GO-060 que estão sendo reconstruídos, com investimentos de R$ 80 milhões do Goiás na Frente. A Agetop trabalha também na reconstrução da GO-436, e da GO-520, que liga Luziânia a Lago Azul, e está em fase final da construção.

Na Região Sudoeste, máquinas trabalham na reconstrução da GO-174, de Rio Verde a Montividiu. São 40 quilômetros de pavimento reconstruídos. Na Região Sudeste, a Agetop realiza a reconstrução da GO-210, entre Goiandira e Catalão, com 16 quilômetros.

Há também os serviços de sinalização, como o GO-154, de Uruana a Carmo do Rio Verde. Segundo a Agetop, até abril de 2018, mais de mil quilômetros de rodovias serão reconstruídos e sinalizados, como é o caso da ligação de Água Fria até o entroncamento da GO-118.

Duplicações

São 15 obras de duplicação em andamento em todo o Estado: GO – 070 (quatro intervenções), GO-010, GO-080 (seis intervenções), GO-139, GO-206, GO-213, e GO-207. A duplicação da GO-070 está na etapa final. São 150 quilômetros de extensão, de Goiânia até a cidade de Goiás. A Agetop trabalha na finalização do trevo de Mossâmedes até Goiás, e na conclusão do encabeçamento da ponte sobre o Rio Uru, na GO-070.

A Agetop conclui as obras de duplicação da GO-080, no trecho de Nerópolis à BR-153, que passa por Petrolina de Goiás e São Francisco de Goiás. São 63 quilômetros do trecho, dos quais mais de 50 estão prontos. A obra engloba um viaduto para passagem da Ferrovia Norte-Sul e cinco novas pontes, que estão sendo encabeçadas. Como a duplicação do trecho entre Goiânia e Nerópolis já está concluída, a GO-080 terá, no total, 98 quilômetros de pista dupla. O investimento é de R$ 220 milhões.