Atlético vence o Botafogo em pleno Engenhão e segue vivo na briga para se manter na Série A

No Estádio Engenhão, o Atlético conseguiu pela primeira vez nesse ano vencer duas partidas consecutivas, primeiro o Sport e nessa quinta (16) derrotou o Botafogo, por 2 a 1, de quebra ainda evitou por mais uma rodada o rebaixamento. Jorginho e Luiz Fernando marcaram para o time campineiro, João Paulo fez para os cariocas.

O resultado ainda deixa o Dragão vivo na Série A. Com 33 pontos, os goianos diminuíram a diferença para o 16º colocado, de 9 para 6 pontos, porém só restam mais 3 partidas, que deixa a missão quase que impossível. Na próxima rodada, o Atlético terá a Chapecoense pela frente, no domingo, às 17 horas, no Estádio Olímpico. Já o Botafogo tem pela frente o São Paulo, no Pacaembu.

O jogo

No duelo contra o Botafogo, o Atlético começou melhor na partida, chegando principalmente nas bolas aéreas. Aos 10 minutos, os goianos marcaram com Gilvan, mas o árbitro marcou impedimento do jogador. Pressionado, os cariocas começaram a jogar e aos 18 minutos, os donos da casa responderam, João Paulo cobrou falta e Igor Rabello desviou, por pouco não marcou.

Aos 21 minutos foi a vez de Jorginho, após Andrigo cobrar escanteio, porém a bola passou por cima do gol. O Botafogo respondeu aos 35 minutos, com Arnaldo, que tabelou com Brenner e bateu forte, para uma boa defesa de Klever.

Quanto parecia que o jogo terminaria o primeiro tempo sem gols, os dois times se movimentaram. Aos 40 minutos, Jorginho recebeu na entrada da área, limpou o marcador e mandou a bola no ângulo, para abrir o placar.

Os cariocas empataram na mesma moeda. Aos 43, João Paulo avançou pelo meio e arriscou de longe, a bola foi morrer no canto direito de Klever.

A segunda etapa começou com um jogo aberto, com os dois times buscando o ataque, mas sem grandes oportunidades. Aos 14 minutos, o Atlético mostrou seu poder ofensivo. Igor arriscou de fora da área para uma excelente defesa de Gatito Fernandes, no rebote, Breno Lopes cruzou e Luiz Fernando só empurrou para o fundo das redes.

O Dragão teve a chance de ampliar aos 25 minutos. Diego Rosa tabelou com Luiz Fernando, que colocou a bola na frente e cruzou para o atacante, que não conseguiu chegar a tempo na bola. Três minutos depois foi a vez do Botafogo. Após a zaga afastar mal, Arnaldo chutou, a bola desviou na zaga e iria enganar Klever, que se recuperou e defendeu com os pés.

Aos 38 minutos, Andrigo quase ampliou para o Atlético. O meia cobrou falta rasteira e obrigou o goleiro Gatito Fernandes a fazer uma grande defesa. Com os donos da casa abusando das bolas aéreas, a zaga do Dragão se manteve firme e garantiu a vitória atleticana.

Ficha Técnica: Botafogo x Atlético

Local: Estádio Engenhão

Árbitro: Claudio Francisco Lima E Silva (SE).

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)e Fabio Pereira (TO).

Gols: João Paulo aos 43’ do 1º tempo; Jorginho aos 40’ do 1º tempo, Luiz Fernando aos 14’ do 2º tempo.

Botafogo: Gatito Fernández; Arnaldo, Igor Rabello, Joel Carli, Gilson; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva (Rodrigo Pimpão), João Paulo, Marcos Vinícius (Leonardo Valencia); Guilherme, Brenner (Vinícius Tanque). Técnico: Jair Ventura.

Atlético: Klever; Jonathan (Marcão Silva), William Alves, Gilvan, Breno Lopes; André Castro, Igor (Ronaldo), Andrigo (Eduardo Bauermann), Jorginho, Luiz Fernando; Diego Rosa. Técnico: João Paulo Sanches.