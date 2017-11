O protesto contra o preço alto dos combustíveis que estava bloqueando as portas das distribuidoras na cidade de Senador Canedo chegou ao fim na manhã desta quarta-feira (15), mas o abastecimento pelas cidades do interior de Goiás ainda continua prejudicado. Já no Jardim Novo Mundo, manifestantes continuam bloqueando uma distribuidora de combustível na noite desta quarta-feira (15).

