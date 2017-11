Após fraturar punho em escola, menino de 12 anos morre em Anápolis

A Polícia Civil (PC) investiga o caso de um adolescente de 12 anos que morreu na terça-feira (14), após fraturar o punho em uma escola de Anápolis, no Centro do Estado.

De acordo com relatos da família da vítima, o caso aconteceu na semana passada quando o garoto brincava no recreio e se feriu. Ainda segundo familiares, ele teria se queixado da dor, mas os funcionários do colégio não prestaram atendimento ao menino.

Depois da aula, os pais levaram o filho até o hospital, onde foi submetido a um procedimento chamado “redução de punho” e em seguida liberado. No domingo, o quadro do adolescente se agravou e ele voltou ao hospital sentido fortes dores. Internado, ele perdeu o movimento das pernas. Chegou a ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de outro hospital, mas não resistiu e morreu.

A família alega negligência tanto da unidade de saúde quanto da escola. O delegado Cleiton Lobo Araújo já pediu laudos cadavéricos para saber as causas da morte.