Paulista vence principal categoria do Goiano de Motocross

O paulista Hector Assunção foi o grande campeão do Campeonato Goiano de Motocross, encerrado no sábado (11), em Paraúna. Em sua primeira participação no Estadual, o piloto foi o melhor da categoria MX1 na 8ª e última etapa, realizada na cidade do Sul Goiano. Após outras quatro vitórias na temporada, ele confirmou o favoritismo, chegou a 103 pontos e conquistou o título da classe, a mais alta da competição, em que vão à pista motos de 450cc.

Com 77 pontos, o goiano Lucas Frazão foi o segundo colocado na MX1. Na MX2, no entanto, o piloto conquistou o título. Vencedor da categoria na etapa de Paraúna, Matheus Klysman foi o vice-campeão.

Nas demais classes, foram campeões Claudner Rocha (MX3), João Batista Filho (MX4), Kelvin Zanini (Intermediária), Felipe Bonfantti (Estreantes), Gabriel de Araújo (Nacional 230), Rodolpho Bicalho (Junior), Alexandre Galdino Filho (65cc), Athos Paulo das Neves (50cc) e Sarah Raquel Guimarães (MX Feminina).

Sucesso e planos para a próxima temporada

Disputada em Paraúna, a etapa final do Campeonato Goiano de Motocross apresentou uma novidade para a modalidade em Goiás. Pela primeira vez, uma prova noturna foi realizada durante a disputa do Estadual. Antes da realização do evento, o desafio era garantir condições de visualização aos pilotos em toda a pista e evitar que houvesse ofuscamento, segundo Kurt Feichtenberger, vice-presidente da Federação de Motociclismo do Estado de Goiás (FMG).

“A pista ficou perfeita com iluminação. Logo no início, a nossa preocupação foi rompida. Conseguimos clarear tudo como precisava”, comemorou o dirigente. “Além disso, havia previsão de chuva para o sábado inteiro e não caiu nada lá. Também houve um público ótimo”, continuou.

Para a próxima temporada, de acordo com Kurt, a intenção é ampliar o número de etapas na competição, com uim calendário com dez datas – neste ano, houve oito.