O mais famoso time de super-heróis de todos os tempos se une nas telonas

O mais famoso time de super-heróis de todos os tempos se une pela primeira vez nas telonas para lutar contra uma ameaça capaz de destruir a humanidade. A Liga da Justiça, um dos filmes mais aguardados do ano, tem pré-estreia nesta terça-feira nas salas de cinema do Brasil, com a missão de superar as expectativas dos fãs que aguardam ansiosos para ver os maiores nomes da DC Comics reunidos.

A produção chega animada depois do sucesso de crítica e também de bilheteria da primeira adaptação solo da Mulher-Maravilha, que arrecadou pelo mundo mais de US$ 800 milhões e se tornou o filme de maior sucesso comercial dirigido por uma mulher, Patty Jenkins. O longa, que tem continuação confirmada para dezembro de 2019, abriu portas para que os estúdios apostem em outras heroínas nos próximos anos como protagonistas – estratégia que estava sendo evitada desde os fiascos de Mulher-Gato e Elektra.

Na trama, diante de uma invasão alienígena que coloca o planeta em risco, Batman (Ben Affleck) vê a necessidade de recrutar outros heróis, já que o Super-Homem (Henry Cavill) tem paradeiro desconhecido. O cavaleiro das trevas convoca Mulher-Maravilha (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Ciborgue (Ray Fisher) para a guerra contra o vilão Lobo da Estepe (Ciarán Hinds, de Game of Thrones), um líder militar do planeta Apokolips, que está procurando três artefatos escondidos na Terra.

A revelação do vilão – um personagem relativamente desconhecido por parte dos fãs – pegou muitos de surpresa e deixou uma legião de seguidores do universo DC Comics frustrada. Diversas indicações feitas durante A Origem da Justiça (2016) apontavam que Darkseid, um dos maiores vilões da editora, seria a ameaça da vez. Mas a escolha apenas prolonga a expectativa: já que nos quadrinhos o Lobo da Estepe é tio de Darkseid e membro de sua força de elite, fica evidente que os criadores do filme utilizarão o regente de Apokolips em uma sequência que já é tida como certa.

A grande ausência no time de heróis é o Lanterna Verde, provavelmente uma tentativa de distanciar ainda mais o estúdio do desastre filme solo lançado em 2011. Desde que Liga da Justiça foi anunciado, uma das coisas que os fãs mais esperam ver na produção era o personagem, que, assim como Superman, Batman Mulher-Maravilha, habitam o imaginário da cultura pop como divindades. De acordo com o produtor executivo da Warner Bros, Greg Silverman, ele só deve aparecer na continuação.

Originalmente, o filme era dirigido por Zack Snyder, que assinou Batman Vs Superman: A Origem da Justiça. Após as filmagens e em pleno processo de pós-produção, ele anunciou que estava deixando o posto para lidar com uma tragédia familiar: o suicídio da filha. A cadeira foi ocupada por Joss Whedon, que tem no currículo experiência de sobra com equipes de super-heróis – foi roteirista de Os Vingadores (2011), X-Men (2000), Thor: Mundo Sombrio (2013), Capitão América: O Soldado Invernal (2014) e Vingadores: Era de Ultron (2015), além da série para TV Agentes da S.H.I.E.L.D., desde 2013. Whedon cuidou do processo de finalização e de refilmagens.

Encontro

O Cinema Lumière, do Shopping Bougainville, promove para o público geek e nerd, a partir das 18 horas, uma série de atrações na pré-estreia da Liga da Justiça, na Praça de Alimentação. Além da exibição do filme, às 23h55, haverá debate sobre o universo Marvel e DC, concurso cosplay, com fantasias ou mesmo com adereços dos heróis, exposição de fotos, painéis dos personagens e sorteios.