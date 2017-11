Médicos avaliam se paraplegia de estudante atingida em colégio de Goiânia é permanente

A lesão de Isadora de Morais, de 14 anos, está em avaliação pelo Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) e a paraplegia da adolescente não foi definida como irreversível ou temporária pela nova equipe médica. Todavia, a garota passará por atividades para se reabilitar do quadro atual.

Isadora é uma das estudantes feridas no Colégio Goyases, no mês passado, quando um aluno do oitavo ano, durante a troca de professores, disparou contra os colegas de sala. João Pedro Calembo e João Vitor Gomes, ambos de 13 anos, morreram na hora. Lara Fleury Borges, de 14, Hyago Marques, de 13, e Marcela Rocha Macedo, de 13, também foram atingidos pelos disparos e já tiveram alta.

Em Isadora, o tiro acertou a medula espinhal, local onde está alojada. No dia 25 de outubro, o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), unidade onde a adolescente estava internada, divulgou que o quadro de paraplegia da garota, a princípio, era irreversível. Declaração reiterada pela unidade que esclarece, contudo, que o prognóstico definitivo dependerá da reabilitação que será realizada a partir de agora.

O Crer não aponta que tenha havido uma precipitação por parte do Hugo. A direção técnica de reabilitação avalia que o atendimento prestado foi feito em caráter de emergência, sendo impossível determinar o prognóstico naquele momento. Entretanto, o diretor técnico de reabilitação, Fabrício Queiroz Corrêa, explica que Isadora apresenta um quadro de choque de medula e que ainda não podem ser estabelecidas quais sequelas a adolescente terá de maneira definitiva. Porém, a unidade reforça que Isadora não tem sensibilidade do umbigo para baixo.

O fisiatra Maurício Rassi, que é também o gerente de reabilitação do Crer, explica que no choque medular é como se houvesse um inchaço no local onde está a lesão. É preciso aguardar uma melhora nesse quadro. O médico aponta que nos próximos dias é possível que esse trauma tenha melhorado.

Reabilitação

O tempo estimado para esse tratamento dependerá da evolução do quadro, mas há um protocolo instituído e que será seguido. “O tempo de tratamento se estende por até um ano, sendo que entre 30 e 40 dias a paciente permanecerá internada na unidade onde o processo de reabilitação será intensificado”, explica o diretor geral e médico Válney Luís da Rocha.

Depois, Isadora deverá receber alta e continuar o tratamento ambulatorial por mais seis meses com fisioterapia e terapia ocupacional, a academia também é inclusa nesse processo. “Precisamos, no mínimo, dar a essa paciente a condição de ser independente, de se transferir do leito para a cadeira de rodas ou para outro ambiente e ter a possibilidade de uma vida social”, frisa Rocha.

Os projetos que serão realizados com a Isadora ainda estão sendo definidos. O médico frisa, porém, que não é possível estimar o quanto a garota conseguirá se recuperar pois esse é um ponto que varia de pessoa para pessoa. “Ela está paraplégica, mas um tratamento de reabilitação está sendo proposto para avaliarmos qual o potencial remanescente de recuperação ela tem”, explana.

O tratamento da Isadora já começou desde o momento em que ela foi admitida no Crer, segundo o médico. Em quase uma semana, a adolescente já apresentou alguns avanços.

O médico comenta que a adolescente conseguiu tomar banho sentada em uma cadeira e tem melhorado também o quadro respiratório, uma vez que os pulmões também foram atingidos.

Avaliação deixa família dividida entre fé e angústia

A avaliação do quadro lesivo de Isadora de Morais, de 14, divide a família entre a angústia e a fé. A professora Isabel Rosa dos Santos reitera que não se espera que algo assim aconteça, mas reitera que tem esperança e acredita que a adolescente dará os primeiros passos, novamente. “A gente espera que em um futuro próximo ela possa nos surpreender”, anseia.

Sobre como a filha tem reagido a isso, Isabel diz que Isadora tem apresentado altos e baixos, também alternando entre a confiança em voltar a andar e questionamentos do motivo de estar ali. “Não tem que ser diferente. Ela tem 14 anos e tinha uma vida pela frente e agora vai ter que se reeducar. É como ela disse ‘vou ter que andar de rodinha’.”

Contatos

Isabel conta ainda que a filha tem entrado em contato com os amigos e colegas via celular, inclusive com os outros adolescentes que também sobreviveram ao atentado na escola.“Todos os dias eles mandam mensagem, falam com ela, querem tê-la de volta”, diz.

A professora avalia que alegar que o atentado é resultado de bullying cometido contra o adolescente atirador, é minimizar a situação. “A família está transferindo para as escolas uma responsabilidade que é delas, e os nossos filhos foram violentamente retirados, as famílias foram mutiladas”, frisa.

O pai de Isadora, Carlos Alberto Morais, cobra a responsabilização. “Eu como pai assumo o que meus filhos, menores de idade, fazem, de certo ou errado, mas quero ver do outro lado o que vai acontecer”, cobra.