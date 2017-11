Justiça proíbe uso de autódromo de Goiânia para eventos musicais

O Tribunal de Justiça de Goiás confirmou a proibição de desviar a finalidade do Autódromo Internacional de Goiânia para a realização de shows e eventos musicais.

Em setembro do ano passado, a juíza Suelenita Soares Correia, da 2ª Vara da Fazenda Pública, determinou à Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) que cumprisse a obrigação de não autorizar a realização de eventos alheios à finalidade do local. A medida foi tomada após noticiada a realização de um megaevento musical no autódromo.

Ainda foi fixada multa de RS 500 mil para a hipótese de novas tentativas de desvio de finalidade do espaço.