Gasolina aumenta 1,2% a partir desta terça-feira (14)

A partir desta terça-feira (14), a Petrobras fará mais um reajuste e a gasolina vai ter um aumento de 1,2%.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Goiânia tem a gasolina mais cara entre as capitais do Brasil, com o valor médio do litro de R$ 4,435. O maior preço encontrado pelos pesquisadores nos postos de combustíveis foi de R$ 4,499 e o menor, R$ 4,19.

Com o objetivo de encarar a concorrência de importadores e acompanhar as condições de mercado, a estatal reconsiderou a política de preços de combustíveis reajustando as cotações na refinaria.

De acordo com a Petrobras, os percentuais anunciados são do reajuste médio dos preços sem tributos. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgado na última sexta-feira (10), mostra que o valor médio da gasolina subiu no país, considerando os valores em 3.097 postos de combustível no Brasil.