Dennis DJ se apresenta nesta terça-feira à noite no Goiânia Arena

O DJ Dennis está de volta a Goiânia nesta terça-feira, a partir das 22 horas, no Goiânia Arena, com seu já conhecido baile. O carioca promete tocar, durante seis horas, o melhor do funk, axé, música eletrônica e sertanejo. O show ainda conta com participações especiais dos MCs TH e Keke, além de uma apresentação pirotécnica.

O projeto autoral de Dennis completa 4 anos em 2017 e coleciona sucessos por onde passa, que mixa o funk carioca a elementos da música eletrônica. O DJ apresenta nesta noite sucessos, como Malandramente, Quando o DJ Mandar e Vamos Beber.

O carioca Dennison de Lima Gomes, conhecido como Dennis DJ, começou sua carreira numa rádio comunitária, em 1995. Nessa época gravava com alguns MCs de funk carioca. A primeira música de grande sucesso foi Cerol na Mão, com o grupo Bonde do Tigrão, em 2001. O músico também foi o responsável por hits de funk carioca como Um Tapinha não Dói e Vai Lacraia.

Nas redes sociais, o DJ tem mais de 1,1 milhão de seguidores no Facebook e quase 500 mil no Instagram. Pioneiro e consagrado entre as principais referências do gênero no País, Dennis segue lançando hits como Professor da Malandragem, Coração Tá Gelado, Quando o DJ Mandar e Vamos Beber. Ingressos: R$ 90 a R$ 200. Av. Fued José Sebba, Setor Jardim Goiás. Informações: 99928-4516.