Trio que monitorava movimentação da Polícia é preso no Tocantins

Três homens foram presos em uma Operação da Polícia Civil e do Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote) em Araguaína, na região Norte do Tocantins, manhã desta segunda-feira (13). O trio foi detido em uma casa no setor Parque Sonhos Dourados, no município.

De acordo com as investigações, para garantir a segurança nas ações do bando, eles contavam com duas câmeras de vigilância noturna instaladas na rua de uma das casas onde aconteciam as falsificações de documentos de carros, pessoais – em especial de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – e de placas de veículo.

Elson da Silva Sousa, de 19 anos, e Edmar Gomes de Sousa, de 29 anos, já possuem passagens pela polícia por receptação de veículo roubado, tráfico de drogas e porte de arma, respectivamente. Eles são ex-presidiários do Estado do Pará e Maranhão.

Bruno Silva Saraiva, de 31 anos, o morador da residência que monitorava a movimentação policial, também possui passagem pela polícia. Na casa em que ele se encontrava foram apreendidos dois veículos clonados, um revólver calibre 380, munições cal. 380 e 9mm (de uso restrito), placas de veículos adulteradas, documentos de veículos adulterados, CNH furtadas e falsificadas, máscaras, luvas, notebooks, celulares, Rádio HT, mais de R$ 3 mil em dinheiro, documentos de identidade falsos, dentre outros.

Os três foram autuados por associação criminosa, adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, receptação qualificada, uso de documento falso, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito.

O trio encontra-se na Cadeira Pública de Araguaína, onde permanecem à disposição do Judiciário.