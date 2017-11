Show da cantora Maria Rita e peça de teatro são os destaques da programação da cidade

Projeto que tem como objetivo valorizar e difundir a música brasileira em sua diversidade, o Música no Câmpus encerra a edição 2017 com show da cantora Maria Rita, amanhã. Além da qualidade sonora das atrações, o preço popular do ingresso faz com que o show seja imperdível. Para os fãs saudosos do Castelo Rá-Tim-Bum, a boa notícia é a presença do ator Cassio Scapin, que interpretava o Nino, no sábado com a peça Admirável Nino Novo, no Teatro Madre Esperança Garrido. No palco, ele volta a interpretar o bruxo de 300 anos que protagonizou o programa exibido pela TV Cultura na década de 1990. A semana reserva ainda apresentação do DJ Dennis, do hit Malandramente, da banda Fresno e uma comédia romântica estrelada pelos atores Pitty Webo e Luciano Szafir. Confira os destaques e divirta-se.

O samba da Maria

Para fechar a programação de 2017 do projeto Música no Câmpus, encabeçado pela UFG, a cantora Maria Rita se apresenta, às 20h30, no Centro de Convenções da UFG, no Câmpus 2. O show que mostra a paixão da artista pelo samba traz faixas do seu mais novo trabalho com canções emblemáticas como Cria, O Homem Falou e Fogo no Paiol. Os portões serão abertos às 20 horas e o público poderá adquirir os ingressos, que custam R$ 30 (inteira), no local. Av. Esperança, s/nº, Vila Itatiaia. Mais informações: 3521-1329.

Funk pirotécnico

Dono de hits como Vamos Beber e Malandramente, o DJ Dennis está de volta à capital com seu já conhecido baile. O carioca se apresenta, a partir das 22 horas, no Goiânia Arena e promete tocar, durante seis horas, o melhor do funk, axé, música eletrônica e sertanejo. O show conta ainda com participações especiais dos MCs TH e Kekel, além de uma apresentação pirotécnica. Os ingressos, que custam de R$ 90 a R$ 200, estão à venda no site meubilhete.com. Av. Fued José Sebba, Jardim Goiás. Mais informações: 99928-4516.

Então é Natal

Celebrando a chegada da época mais iluminada do ano, os corais Conviver e Renascer e Afabeg se apresentam, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. O show integra o projeto Canto em Todo Canto e traz um repertório composto por músicas natalinas conhecidas da população. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 7 (para comerciários e dependentes). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Mais informações: 3933-1700.

Viva Zumbi

No mês de comemoração da consciência negra no Brasil, o artista plástico Selvo Afonso lança a exposição Ícones Negros sob o Olhar de Selvo Afonso: Cultura e História Afro e Afrobrasileira. As obras podem ser vistas, a partir das 10 horas, no salão principal da Assembleia Legislativa. A entrada é franca. Alameda dos Buritis, nº 231, Setor Oeste. Mais informações: 3221-3000.

Plasticidade no Éden

Com aquarela e nanquim, a artista plástica Ana Mar celebra personalidades, rostos e corpos aleatórios. Enfatizando os olhares, ela inaugura, às 18 horas, no Evoé Café com Livros, a exposição Jardim de Gente. A artista faz parte da geração mais nova e alternativa das artes em Goiás. A entrada é gratuita. Rua 91, nº 489, Setor Sul. Mais informações: 3092-3733.

Celebração

Às 20 horas, o palco do Teatro Sesc Centro serve como cenário para uma reflexão sobre como o cotidiano impacta na eternidade. É que a Cia. Impactados apresenta Bodas (foto acima), que conta a história de um rei que convida inesperadamente as pessoas do reino para o banquete de casamento do filho. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 7 (comerciários e dependentes). Rua 15 com a Rua 19, Centro. Mais informações: 3933-1700.

Prosa Sonora

Os goianos do Terra Cabula resgatam os ritmos e sons folclóricos em apresentação, às 20 horas, no Teatro Sesi. Com uma pegada popular afro-brasileira que contempla congada, maracatu, afoxé e toques de terreiro, o grupo sobe ao palco abrindo espaço para o Berra Boi (PB) e para os DJs Gerson Deveras (DF) e Furmiga Dub (PB). As apresentações integram o Festival Prosa Sonora. A entrada é franca. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Mais informações: 3269-0810.

Instrumental

O Trio Brasis faz show, a partir das 20 horas, no Teatro Sesc Centro. Composto pelos goianos Guilherme Santana, Fabiano Chagas e Bruno Rejan, o grupo apresenta um repertório instrumental que evidencia elementos musicais brasileiros. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 7 (para comerciários e dependentes). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Mais informações: 3933-1700.

Rock gaúcho

Vinda de Porto Alegre e com 11 músicas autorais na mala, a banda Fresno se apresenta no Castelli Hall, a partir da meia-noite. Lucas Silveira e seus amigos desembarcam na capital para apresentar o novo álbum, A Sinfonia de Tudo que Há, o sétimo da carreira. O show encerra o Goiânia Fashion Week 2017, após as apresentações das bandas Cicatrizes de Herói (DF), Médicos de Cuba (PR), Aurora Rules (GO) e A Última Theoria (GO). Os portões serão abertos às 21 horas. Os ingressos custam R$ 69 e estão à venda no site meubilhete.com. Av. Interligação, Chácara Santa Rita, Setor Rio Formoso. Mais informações: 3412-1013.

Impasses românticos

Os atores Pitty Webo e Luciano Szafir sobem ao palco do Teatro Sesi, às 21 horas, para discutir novos modelos de relações amorosas. A comédia Mulheres Solteiras Procuram trata de questões do cotidiano como quem deve pagar a conta no primeiro encontro. O espetáculo tem texto e direção de Pitty Webo. Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e estão à venda no site compreingressos.com. Membros do Clube O POPULAR, com acompanhante, têm 50% de desconto na inteira. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Mais informações: 3269-0800.

Bum, bum, bum

O ator Cássio Scapin já é velho conhecido dos fãs do Castelo Rá-Tim-Bum. Durante anos ele deu vida a Nino, um aspirante a bruxo que vivia aventuras na televisão aberta. Sábado e domingo, sempre às 16 horas, o morador do castelo mais cobiçado pelo público infantil nos anos 1990 sobe ao palco do Teatro Madre Esperança Garrido, com o espetáculo Admirável Nino Novo (foto). Os ingressos custam R$ 80 (meia). Av. Contorno, nº 241, Centro. Mais informações: 3212-3531.

Riso solto

O comediante Paulinho Gogó se apresenta, às 21 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido. No espetáculo No Gogó do Paulinho, ele compartilha suas conquistas e derrotas, fazendo piada com elementos do cotidiano. O stand-up comedy será reapresentado no domingo, às 18 horas. A classificação etária é de 16 anos. Os ingressos custam R$ 80 (meia) e estão à venda no local. Av. Contorno, nº 241, Centro. Mais informações: 3212-3531.

Feitiço e magia

O Teatro Goiânia vai se transformar em campo de batalha entre o bem e o mal. É que o musical As Crônicas de Nárnia chega a capital, às 17 horas. Com direção de Luiz Roberto Pinheiro, o espetáculo conta as aventuras de crianças que vivem no ficcional reino de Nárnia, um lugar mitológico que conta com todos os elementos dos tradicionais contos de fadas. Os ingressos custam R$70 (inteira) e estão à venda no local. Av. Anhanguera, nº 67, Centro. Mais informações: 3201-4685.