Gustavo e Ezizio inauguram Horto Florestal no Parque Ibirapuera

Prefeito reconhece importância da área verde e promete realizar obras na reserva para melhorar a qualidade de vida dos moradores da região

Cumprindo mais uma agenda dentro do Prefeitura em Ação Edição Especial Meio Ambiente, que é realizado na região da Serra das Areais, o prefeito Gustavo Mendanha e o secretário de Meio Ambiente, Ezizio Barbosa, inauguraram na manhã deste sábado, 11, o Horto Florestal Maria Aquino, no Parque Ibirapuera. O projeto que estabelece a área de preservação é fruto de um requerimento do presidente da Câmara de Vereadores, Vilmar Mariano, o Vilmarzin.

Durante a inauguração, o prefeito Gustavo Mendanha destacou a importância da área verde para a cidade e apontou que diversas ações serão realizadas com objetivo de preservar a reserva. “Vamos, através da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Infraestrutura, fazer diversas intervenções para melhorar ainda mais este espaço, possibilitando melhor qualidade de vida aos moradores dessa região”, explicou.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, as primeiras intervenções serão realizadas, em breve, e têm como objetivo fiscalizar a utilização do horto e manter seguras as pessoas que frequentam o local. “Vamos instalar uma base de fiscalização com videomonitoramento 24h com alcance de cinco quilômetros. Também iremos solicitar a implantação de uma base fixa da Guarda Civil Municipal e o cercamento da área”, disse o secretário Ezizio Barbosa. As medidas não irão limitar ou proibir o acesso de visitantes. “Queremos que o horto seja utilizado de forma ambientalmente sustentável”, lembrou.

O primeiro Horto Florestal de Aparecida de Goiânia leva o nome de Maria Aquino em homenagem a moradora que viveu 29 anos na região e sempre defendeu a preservação da mata.

Prefeitura em Ação Edição Especial Meio Ambiente

Durante toda essa semana, o Prefeitura em Ação Edição Especial Meio Ambiente levou diversos serviços aos moradores do Jardim Alto Paraíso, Dom Bosco 2, Vila Delfiori, Vila Romana e Jardim Himalaia, região próxima a Serra das Areias. Centenas de trabalhadores realizaram poda de árvore, retira de entulho, roçagem de lotes baldios, troca de lâmpadas, pintura de meio fio, operação tapa buraco, sinalização das vias de trânsito entre outras ações.

Preocupada com a preservação do Meio Ambiente, a Prefeitura de Aparecida inaugurou o sistema de videomonitoramento da Serra das Areais, iniciou sinalização do parque, recuperou nascentes e entregou a SEMMA uma caminhonete zero quilometro que será usada no trabalho de fiscalização da maior área verde do município com 2.890 hectares e 59 nascentes, que são responsáveis pelo abastecimento de 37 bairros da cidade.

Na sexta, 10, e neste sábado, 11, mais de onze mil pessoas foram antedidas na tenda montada na Rua R20, no Jardim Dom Bosco 2. O Prefeitura em Ação oferece serviços como emissão de documentos, corte de cabelo, exame de vista, doação de mudas atendimento jurídico, encaminhamento ao mercado de trabalho, cadastro e atualização do Bolsa Família e outros.