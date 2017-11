Goiânia tem a gasolina mais cara entre as capitais do Brasil

O preço médio da gasolina vendida em Goiânia é o maior entre as capitais brasileiras, segundo a pesquisa semanal de preços feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em média, o goiano pagou R$ 4,435 pelo litro do combustível. O preço máximo encontrado pelos pesquisadores nos postos de combustíveis foi de R$ 4,499 e o mínimo, R$ 4,19.