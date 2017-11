Estudante baleada em atentado em colégio de Goiânia presta depoimento

A estudante Marcela Rocha Macedo, uma das pessoas baleadas pelo colega de classe de 14 anos, que atirou e deixou quatro alunos feridos e outros dois mortos, no Colégio Goyases, em Goiânia, chegou à Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) para prestar depoimento na tarde desta segunda-feira (13).

A adolescente recebeu alta do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) no dia 3 deste mês. A jovem estava internada na unidade de saúde desde o dia 20 de outubro e, inclusive, comemorou seu aniversário de 14 anos dentro do hospital ao receber uma festa de familiares, amigos e membros da equipe médica.

Outra estudante baleada, Isadora de Morais continua internada no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr Henrique Santillo (Crer).