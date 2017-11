5ª edição do Programa Prefeitura em Ação realiza mais de 11 mil atendimentos

Foi encerrada no último sábado a 5ª edição do programa Prefeitura em Ação, que foi realizado durante toda esta semana no Jardim Dom Bosco e região. A ação que levou mais de 141 serviços gratuitos para próximo da população, beneficiou mais de 11 mil moradores com atendimentos em diversas áreas. O evento deste mês teve foco na preservação do meio ambiente e abrangeu os bairros Alto Paraíso, Dom Bosco 2, Vila Delfiori, Vila Romana e Jardim Himalaia, região próxima a Serra das Areias.

“Mais uma edição de sucesso. Cada vez fico mais satisfeito com o resultado dessa ação. Foram mais de 600 homens trabalhando incansavelmente com o objetivo de proporcionar maior qualidade de vida para a população desta região, com ruas mais limpas, iluminadas, lotes roçados, vias recapeadas e praças revitalizadas. E dessa vez com o foco em no meio ambiente, que precisa e merece mais atenção. Por isso realizamos também muitas ações aqui na Serra das Areias.Cada mutirão será melhor do que o outro, eu garanto”, enfatizou o prefeito Gustavo Mendanha.

Desde segunda-feira (06) os 5 bairros da região do Jardim Dom Bosco receberam ações de limpeza das ruas, roçagem de lotes baldios, pintura de meio fio, revitalização da sinalização de trânsito, recapeamento, limpeza de bocas de lobo, troca de lâmpada e demais serviços que beneficiaram mais de 32 mil pessoas direta ou indiretamente. Todas as secretarias da administração também estavam envolvidas na ação. O secretário de governo, responsável pela coordenação destacou os serviços mais procurados.

“Colocamos a maioria dos serviços da prefeitura a disposição da população desta região. São diversos atendimentos nas áreas da saúde, jurídica, assistência social, meio ambiente, regulação urbana, educação, esportes e cidadania como corte de cabelo. Nesta edição tivemos os mesmos serviços ofertados nas outras quatro, além do bazar solidário e emissão de carteiras de identidades, um dos mais procurado”, salientou o vice-prefeito, Veter Martins

Para o vereador da região e presidente da Câmara, Vilmar Mariano (PMDB), essa edição foi uma das mais importantes. “Posso afirmar com toda certeza que essa edição é uma das mais importantes, pois alem dos serviços de atendimento aqui nas tendas, e nos bairros da região, tivemos as ações voltadas para o meio ambiente, uma área que merece atenção especial. Sou grato ao prefeito Gustavo Mendanha por ter atendido ao meu pedido de beneficiar a minha comunidade”, agradeceu o parlamentar ao lado dos demais vereadores do município.

A costureira Joelma Martins, de 39 anos, aproveitou os atendimentos para realizar consulta oftalmologia e refazer sua identidade. “Fui roubada e aproveitei o mutirão para fazer outra identidade, alem de consultar gratuitamente e descobrir que preciso usar óculos. Muito importante essas ações, trazer para o povo serviços gratuitos que muitas vezes são caros e longe. Moro aqui há 12 anos e é a primeira vez que vejo esse tipo de aço no bairro”, elogiou Joelma.

Atendimentos

Na sexta-feira e sábado, a população pode contar com os serviços de emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho; atendimento jurídico; cadastro no programa Bolsa Família; DPVAT; encaminhamento para o mercado de trabalho por meio do Sine; emissão do cartão e passaporte do idoso e da pessoa com deficiência; emissão de alvará simplificado, uso de solo e cartão SUS; escova e corte de cabelo; distribuição de mudas e fotos 3×4. Para as crianças puderam se divertir com jogos e ainda a distribuição de algodão-doce e pipoca, pula-pula, além das apresentações regionais.

Na área da saúde alem de oferecer aos moradores atendimentos em oftalmologia, ultrassonografia, odontologia, aferição de pressão arterial, avaliação nutricional, vacinação (doses de rotina, calendário adulto e infantil), testes rápidos de HIV e Hepatites, abordagem básica do fumante (teste de intoxicação) e orientações sobre dengue e vigilância sanitária, em decorrência ao mês de novembro ser dedicado ao Combate do Câncer de Próstata, a secretaria de Saúde ofereceu aos homens exames, orientações e encaminhamentos de consultas.

Meio Ambiente

Com a edição especial voltada para o meio Ambiente, uma programação especial foi montada para essa semana, com a restauração das fontes de água com reflorestamento ambiental a partir do plantio de vegetação típica do cerrado e o fechamento do acesso às áreas de preservação. Além disso, foi inaugurado o Horto Florestal – Aparecida Verde I no bairro Jardim Alto Paraíso, e a sala de monitoramento do sistema de vigilância da Serra da Areias, além da sinalização da zona de preservação, atividades de educação ambiental nos bairros, recuperação de nascentes e plantio de árvores. “Estamos vivenciando uma crise hídrica e nada melhor do que focar nosso trabalho na preservação do meio ambiente, por isso fiz um pedido especial ao prefeito para que essa região fosse escolhida, pois está próxima a Serra das Areias, onde durante toda semana realizamos, alem das ações das outras edições, ações voltadas também a preservação ambiental”, destacou o secretário de meio ambiente, Ezízio Barboza.

Presenças

Também participaram da solenidade de encerramento dos serviços do Prefeitura Em Ação, a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, os secretários Valéria Pettersen (Projetos, Recursos e Capitação), Adriano Montovani (Trabalho, Emprego e Renda), Mario José Vilela (Infraestrutura), Gefferson Aragão (Esportes, Lazer e Juventude), Max Menezes (Desenvolvimento Urbano), Tarcísio Francisco (AparecidaPrev), Rodrigo Caldas (Educação e Cultura), Ozair José (Desenvolvimento Econômico) e André Luiz Ferreira (Fazenda).