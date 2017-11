TCE debate situação dos recursos hídricos em Goiás

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) promoveu nesta quinta-feira (9) um debate sobre recursos hídricos que deixou evidente os problemas encontrados nos rios e bacias do Estado. A necessidade de se discutir o assunto ficou clara com a situação vivida nos últimos meses, quando a falha no abastecimento público atingiu de forma dura a região metropolitana de Goiânia. Especialistas e autoridades compareceram ao evento para debater falhas e propor soluções. O POPULAR, que realizou a cobertura da crise hídrica desde as primeiras queixas de falta d’água, também foi convidado para falar sobre o trabalho dos últimos meses e o caderno especial do Rio Meia Ponte, publicado no dia 8 de outubro.

