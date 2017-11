Projeto Caravana das Artes e Caravana dos Esportes chega ao fim em Aparecida

Depois de dois dias de muitas atividades artísticas e esportivas chegou ao fim, nesta quinta-feira, 09, a Caravana das Artes e Caravana de Esportes. Realizado pela primeira vez no município, o evento teve o patrocínio da OTIS e apoio da Prefeitura de Aparecida, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Mais de três mil alunos da rede municipal de ensino passaram pelo evento, onde foram realizadas diversas atividades esportivas, culturais e artísticas. A comunidade também participou da Caravana, onde foram oferecidas programação com shows e apresentações culturais.

As caravanas se instalaram em dois pontos da cidade. No setor Jardim Tiradentes, onde foi montado a ARENA CARAVANA, com oito miniestações esportivas, 2 tendas de linguagens artísticas e a tenda do Cinema Disney e também na Escola Municipal da Paz, no Jardim Florença onde foram ministradas oficinas e capacitações. “Minha formação é na área da educação, sobretudo na parte esportiva, por isso acredito e incentivo esse tipo de projeto. Essa experiência vai sem dúvidas deixar um legado muito importante em Aparecida”, ressaltou o prefeito Gustavo Mendanha

Ao final do evento 180 professores e gestores da rede municipal de ensino receberam certificado de participação de cursos de formação em esporte e em arte educacionais, oferecido pelo projeto. “Essa capacitação foi uma experiência riquíssima. Com essa troca de experiência podemos levar melhorar o que passamos aos nossos alunos. O esporte e a arte nos proporciona uma visão para além da sala de aula”, agradeceu o professor de Educação Física Jadson Lima.

Projeto

As CARAVANAS tem o objetivo de levar atividades esportivas e artísticas a municípios escolhidos em conjunto com o UNICEF. A missão do projeto é garantir os direitos das crianças e adolescentes à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer e formação de professores e gestores dentro das metodologias “Viva com Arte”, desenvolvida pelo Instituto Mpumalanga, e “Esporte Educacional”, desenvolvida pelo Instituto Esporte & Educação, da medalhista olímpica Ana Moser. “A semente foi plantada e com certeza irá germinar e deixar frutos em Aparecida. Um projeto muito bonito e muito importante, que incentiva a educação, a cultura e o esporte. Queremos que as Caravanas volte aqui já no próximo ano”, destacou o secretário de Educação e Cultura, Rodrigo Caldas.