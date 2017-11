No Independência, Atlético toma a virada do xará mineiro e se afunda na lanterna

Em Belo Horizonte, o Atlético mais uma vez não resistiu e, no confronto contra o xará Atlético/MG, acabou derrotado na noite desta quinta-feira (9). O Dragão começou a partida com uma proposta definida de jogar no contra-ataque. A proposta até deu certo, já que o time ficou duas vezes à frente no placar, mas, na segunda etapa, os goianos não resistiram à pressão e acabaram derrotados por 3 a 2.

Fábio Santos, Luan e Fred marcaram para o galo, Diego Rosa e Andrigo fizeram para o time campineiro.

A derrota deixa o Atlético mais perto do rebaixamento – permanece na lanterna, com 27 pontos e a 11 pontos do 16º colocado, o Vitória.

Na próxima rodada, o rubro-negro volta a Goiânia para enfrentar o Sport, no domingo, às 17 horas, no Estádio Olímpico. Já o Atlético/MG continua na luta para chegar à Libertadores – ocupa a 10ª colocação, com 45 pontos e, na próxima rodada, enfrenta o Bahia, na Fonte Nova, também no domingo.

O jogo

O duelo entre os Atléticos começou a todo vapor, com os donos da casa partindo para cima. Mas foi o Dragão que abriu o placar. Aos 5 minutos, Jorginho tabelou com Igor, chegou na linha de fundo e cruzou para Diego Rosa, que desviou de cabeça para o fundo das redes. O Galo quase empatou aos 8 minutos, quando Fábio Santos saiu na cara do gol, mas Klever fez uma boa defesa.

Aos 17 minutos, em um novo confronto contra o goleiro, Fábio Santos mandou para o fundo das redes em uma cobrança de pênalti sofrido por Fred. Mas o Dragão não se intimidou e logo voltou a estar à frente no placar. Aos 26 minutos, Andrigo cobrou falta, a bola bateu na barreira e voltou para o meia soltar uma bomba no canto esquerdo de Victor.

Com maior posse de bola, o Atlético/MG chegava bem ao campo ofensivo, mas tinha muitas dificuldades em passar a barreira dos goianos. Aos 39 minutos, o rubro-negro por pouco não aumentou a vantagem. Luiz Fernando chutou de fora da área, a zaga cortou mal e a bola sobrou para William Alves, que bateu rente à trave de Victor.

O Galo começou em cima do rubro-negro no segundo tempo. Logo aos 4 minutos, Marcos Rocha cobrou lateral dentro da área, a zaga não cortou e Luan desviou de cabeça para o fundo das redes.

Quando o Dragão estava melhor na partida e saindo para o jogo, o artilheiro do time mineiro apareceu. Aos 19 minutos, Robinho tocou para Fred e o atacante bateu para o gol. A bola desviou em Gilvan e encobriu o goleiro Klever.

À frente no placar, os donos da casa recuaram e começaram a enrolar o jogo. O Dragão, sem forças para reagir, até tentou ir ao ataque, mas, pela 20ª vez nesta Série A, acabou derrotado.

Ficha técnica: Atlético/MG x Atlético

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Atlético/MG: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Adilson (Yago), Elias, Cazares (Luan), Robinho, Valdívia (Gustavo Blanco); Fred. Técnico: Oswaldo de Oliveira

Atlético: Klever; Jonathan, Gilvan, William Alves, Breno Lopes; Marcão Silva, Igor (Pedro Henrique), Jorginho, Luiz Fernando, Andrigo; Diego Rosa (Niltinho). Técnico: João Paulo Sanches.