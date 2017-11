Medeiros toma posse e diz que nova lei deve ser cumprida

O desembargador Breno Medeiros tomou posse nesta quinta-feira (9) no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em solenidade realizada no final da tarde, em Brasília. Ele deixou a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT18, de Goiás) com apenas nove meses cumpridos do mandato de dois anos.

Em entrevista antes da posse, Medeiros, que é paranaense de Curitiba e tornou-se desembargador do TRT em 2009, disse que a reforma trabalhista deve ser cumprida pelo TST. “Ela foi votada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República. Cabe a nós cumprir”, afirmou, lembrando que sempre que um juiz começa na carreira, faz o juramento de cumprir as leis e a Constituição.

O TRT ainda não definiu quem assumirá a presidência. O ocupante do mandato tampão de 14 meses será definido em sessão do Pleno na próxima terça-feira (14). A saída do presidente para assumir outro cargo é uma situação inédita para o TRT goiano.